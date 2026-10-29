PRVI REZULTATI IZBORA U IZRAELU: Evo ko sve ulazi u novi Kneset

CENTRALNA izborna komisija u Izraelu saopštila je da su prebrojani svi glasovi za 26. saziv Kneseta.

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Centralna izborna komisija u Izraelu saopštila je da je ukupno primljeno 5.564.764 glasova uz nevažeća 25.072 listića.

Vladajući blok premijera Benjamina Netanjahua je osvojio 53 mandata, dok je opozicioni blok dobio 48.

Arapske stranke su osvojile ukupno 19 mesta.

Konačni rezultati izbora po strankama:

Likud: 27

Jašar: 21

Bejahad: 11

Zajednička lista: 11

Demokrate: 8

Raam: 8

Izrael Beiteinu: 7

Ocma Jehudit: 7

Ujedinjena tora judaizma: 7

Šas: 6

Religijska cionistička partija: 6

Sastanci o formiranju vlade u toku

Iako je njegov blok osvojio 53 mandata (što je manje od apsolutne većine od 61), Netanjahu je pozvao na formiranje jake nacionalne desničarske vlade i nastavio političku borbu za sastavljanje koalicije.

Lider Raama, Mansur Abas sastao se sa liderom Demokrata Jairom Golanom.

Kako prenosi portal Kanala 12, potvrđeno je da su razgovarali o "načinima za formiranje vlade na čelu sa Gadijem Ajzenkotom".

Predsednik stranke Jašar, Gadi Ajzenkot i bivši premijer Naftali Benet održali su sastanak na kojem su poručili da intenzivno rade na "načinima delovanja za formiranje dobre vlade u Izraelu što je pre moguće".

Umešanost Katara u izbore: Oglasio se Šin Bet i Ministarstvo spoljnih poslova Katara

Šin Bet je saopštio da istraga o navodnom stranom uticaju i novcu iz Katara tokom izbora ne baca sumnju na legalan izlazak arapskih birača na glasanje, već je usmerena isključivo na pojedince koji su prekršili zakon.

Šef Šin Beta David Zini je o detaljima istrage lično izvestio premijera Benjamina Netanjahua, Gadija Ajzenkota i Jaira Lapida.

Lapid je izjavio da je upoznat sa navodima o stranom mešanju u izbore i istakao da oni nisu dovoljno ozbiljni da bi opravdali osporavanje rezultata utorkovih izbora ili odlaganje polaganja zakletve novog Kneseta.

- Razgovarao sam danas sa predstavnicima Noama Solberga u CIK-u i sastao se sa šefom Šin Beta Davidom Zinijem. Na osnovu moje upoznatosti sa materijalom i mišljenja nadležnih organa koji se bave ovim pitanjem, ne postoji nikakav rizik niti razlog za osporavanje izbornih rezultata, i ne postoji nikakva prepreka za polaganje zakletve u Knesetu - napisao je Lapid na Iksu.

Katar je kategorički demantovao bilo kakvo mešanje u izbore u Izraelu, nazvavši te optužbe "smešnim i opasnim".

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova, Madžed al Ansari, oštro je odbacio tvrdnje da je Doha slala novac ili finansirala bilo kakve aktivnosti kako bi uticala na ishod izbora ili povećala izlaznost arapskih birača.

Naglasio je da su izbori isključivo unutrašnje pitanje Izraela i da Katar ne želi da bude uvučen u lokalne političke obračune niti da mu se ime koristi za uske stranačke interese.

(Times of Israel/Channel 12/Arab News)