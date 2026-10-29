Moneke oduševljen izdanjem protiv Bajerna: "Najbolja utakmica od kada sam ja ovde"
Miljenik navijača nije krio oduševljene posle ubedljive pobede Crvene zvezde nad Bajernom (103:73) u devetom kolu Evrolige.
Po njemu, Zvezda nije odigrala bolju utakmicu od kada je u timu
- Srećan sam, ovo je najbolja utakmica koju smo odigrali od kada smo ovde. Znam da je tek oktobar, ali ovo je ono kako želimo da igramo, poseban pozdrav za Koloka koji je odigrao neverovatno - započeo je Moneke.
Nakon toga nahvalio je trenera Navara
- On zna igru na visokom nivou, odavno je trebao biti u Evroligi, kada svi "prokljuvimo" sistem bićemo još bolji, drago mi je što igram za njega - iskren je bio miljenik navijača Crvene zvezde.
Ovim trijumfom Zvezda je poboljšala svoj skor na 6-3, slavila je na četiri od poslednjih pet mečeva i puna samopouzdanja ide na noge Olimpijakosu kojem gostuje 6. novembra.
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