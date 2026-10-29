MOSKVA OTKRILA ŠTA ČEKA EU: Pre ili kasnije moraćemo da razgovaramo i sa onima koji nam nisu simpatični

RUSIJA će pre ili kasnije morati da započne razgovore i sa predstavnicima evropskih zemalja koji joj nisu naročito naklonjeni, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

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- Pre ili kasnije verovatno ćemo morati da razgovaramo i sa ljudima koji nam nisu baš simpatični - rekao je Ušakov za "Vesti", odgovarajući na pitanje o mogućnosti budućih pregovora Rusije i Evrope.

On se osvrnuo i na nedavni telefonski razgovor predsednika Rusije Vladimira Putina sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom, održan 27. oktobra.

Ušakov je podržao zahtev norveškog premijera da britanski list „Fajnenšel tajms“ ispravi tekst o sadržaju tog razgovora, za koji je Stere naveo da sadrži netačne informacije.

- Ispravno je postupio. To su izmišljene informacije, tačnije, nisu informacije nego dezinformacije. O tome uopšte nije bilo reči. Norveški premijer je u ovom slučaju u pravu - izjavio je Ušakov za RT.

Reč je o tekstu "Fajnenšel tajmsa" od 27. oktobra, u kojem se tvrdi da je Putin navodno veći deo razgovora sa liderima Finske i Norveške posvetio „predavanjima o srednjovekovnoj slovenskoj istoriji“.

Pozivajući se na neimenovane izvore, britanski list je naveo da su Stub i Stere morali da slušaju dugačko izlaganje ruskog predsednika o osnovnim uzrocima sukoba u Ukrajini, umesto da razgovaraju o ključnim pitanjima njegovog okončanja.

Norveške vlasti su, međutim, zatražile ispravku tog teksta, navodeći da objavljeni prikaz razgovora nije tačan.

(Sputnjik)