OD bataljona „Azov“*, kakav je bio poznat na početku specijalne vojne operacije, gotovo da ništa nije ostalo.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

Ideološki opredeljeni nacionalisti su ili likvidirani ili zarobljeni. O tome je u ekskluzivnom komentaru za portal aif.ru govorio vojni stručnjak i član Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku Jan Gagin.

Britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris ranije je izneo pretpostavku da su brigade „Azova“ možda napustile svoje položaje iz straha da će im ruski udari na mostove preko Dnjepra odseći puteve za povlačenje.

- Zaista, o ’Azovu’ se u poslednje vreme ne čuje mnogo. Sama jedinica je nekoliko puta reorganizovana, a njen sastav je u potpunosti promenjen pet ili šest puta. To znači da je prvobitni sastav sa kojim smo se suočili u Marijupolju ili uništen ili zarobljen. Oni koji su uspeli da prežive još neko vreme glumili su heroje, ali su se povukli kada su shvatili kako bi mogli da prođu. Neće se više junačiti kao što su to činili u Marijupolju - rekao je Gagin.

Prema njegovim rečima, preživeli pripadnici jedinice raspoređivani su i u druge formacije, gde su imali zadatak da šire nacionalističke ideje.

- Trebalo je da prate moralno stanje i raspoloženje pripadnika tih jedinica. Kasnije je formirano nekoliko novih jedinica pod istim nazivom. Međutim, u njima su bili drugi ljudi, sa drugačijom obukom i motivacijom. Starog ’Azova’ više nema. Zato se na nekim mestima beleže povlačenja. Današnje verzije ’Azova’ liče na kineske falsifikate. Ne čudi me što negde beže, a negde dezertiraju - dodao je Gagin.

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