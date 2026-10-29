KOMANDOSI BUNDESVERA SPREMNI ZA RAT S RUSIJOM: Nemačke specijalne snage spremaju se za rat velikih razmera

NEMAČKE elitne specijalne snage se spremaju za potencijalni rat velikih razmera sa Rusijom. Ovo je, u izjavi za tamošnji list Bild, rekao komandant te jedinice brigadni general Andreas Kune. Zvaničnici dodaju da je dovođenje Bundesvera i posebno elitnih snaga, u top formu za ratna dejstva oročeno do kraja decenije.

FOCKE STRANGMANN / AFP / Profimedia

Ova najava, dolazi usred tenzija između Moskve i NATO zbog sukoba u Ukrajini, a mediji podsećaju da je elitna jedinica takozvana Komanda KSK ranije bila umešana u kontroverze oko krajnje desničarskog ekstremizma koje su dovele do raspuštanja jedne od njenih četa 2020. Iako je Rusija negirala da planira da napadne zemlje NATO i portparol Kremlja Dmitrij Peskov mnogo puta odbacio "strašne priče koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću", Evropa predvođena Nemačkom, ne odustaje od opsežnih priprema za rat.

Veoma tajna jedinica(KSK), koja je uporediva je sa britanskim SAS-om ili američkim Zelenim beretkama, tako, po izveštaju iz njene baze u na jugozapadu Nemačke objavljenom u ponedeljak, "prilagođava svoju obuku da bi se efikasno suprotstavila ruskim snagama opremljenim tenkovima, artiljerijom, dronovima i mogućnostima elektronskog ratovanja, uključujući i ekstremne hladnoće".

- Orijentišemo se veoma specifično ka protivniku Rusiji, naši komandosi se pripremaju u skladu sa tim smernicama - rekao je Kune, dodajući da će njegovi vojnici morati da budu spremni da "ostanu na terenu mnogo duže, potencijalno bez kraja na vidiku, ako izbije rat". - Jedinica se sprema za izvršavanje misija pre nego što konvencionalne nemačke snage uđu u borbu. Kad 45. oklopna brigada u Litvaniji pokrene motore u pravoj vanrednoj situaciji, želimo već da završimo svoj posao.

Po pisanju Bilda, samo oko trećine od 1.500 pripadnika KSK su komandosi, dok ostali služe u administrativnim i pomoćnim ulogama. Jedinicu je poslednjih godina potresao niz skandala sa ekstremizmom krajnje desnice. Istraga je pokrenuta 2017, posle izveštaja da su vojnici, između ostalog, izvodili nacističke pozdrave i slušali muziku ekstremne desnice.

Rejting pada, ambicije rastu NEMAČKI kancelar Fridrih Merc obećao je da će transformisati oružane snage u najjaču konvencionalnu vojnu silu u Evropi. Njegova vlada dala je prioritet izdacima za odbranu i vojnoj pomoći Ukrajini uprkos priznanju da je domaća ekonomija u strukturnoj krizi. U julu su "Telegraf" i "Velt" objavili da Berlin priprema tajni plan za prevazilaženje potencijalnog otpora regionalnih vlada raspoređivanju NATO trupa ka ruskim granicama. Mercove vojne ambicije dolaze usred opadajuće javne podrške njegovoj vladi. Prema najnovijoj anketi Instituta INSA, Merc je bio poslednji na listi 20 istaknutih nemačkih političara.

Istrage su 2018. godine otkrile podzemnu krajnje desničarsku mrežu u koju su učestvovali nemački vojni i bezbednosni pripadnici, od kojih su neki navodno razgovarali o planovima za ubijanje političkih protivnika u slučaju narušavanja javnog reda. Policija je 2020, otkrila veliku količinu oružja, municije, eksploziva i nacističkih uspomena na imanju jednog narednika KSK. Sumnjalo se da je deo municije ukraden iz nemačkih vojnih zaliha.

Skandali su podstakli tadašnju ministarku odbrane Anegret Kramp-Karenbauer da raspusti jednu od četiri čete komandosa KSK, Drugu četu, kao i da uvede sveobuhvatne reforme. Sama komanda specijalnih snaga, ostala je operativna. U razgovoru za Bild, Kune je rekao da su disciplinski i incidenti vezani za ponašanje unutar jedinice postali "izuzetno retki", ali nisu potpuno nestali, insistirajući da se nedolično ponašanje više neće tolerisati niti prikrivati.