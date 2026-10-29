MUZEJ LUVR I SINDIKATI POTPISALI SPORAZUM: Okončali višemesečne pretnje zatvaranjem
UPRAVA muzeja Luvr i predstavnici sindikata potpisali su danas sporazum kojim se okončava višemesečni spor i koji predviđa zapošljavanje oko 100 novih radnika do 2028. godine.
Protokol o sporazumu potpisan je danas između uprave Luvra i organizacije koju čine sindikati CGT, CFDT i SUD, a koja od decembra 2025. zahteva bolje uslove rada, nova zapošljavanja i konkretne obaveze u vezi sa radovima na očuvanju muzeja, prenosi Figaro. "Potpisivanje ovog protokola predstavlja pozitivan korak za Luvr", saopštila je uprava muzeja.
Tokom jednog od najdužih radnih sporova u istoriji Luvra, od decembra je bilo osam dana poremećaja u radu muzeja, uključujući četiri potpuna zatvaranja i četiri dana delimičnog otvaranja. Među dogovorenim merama je zapošljavanje oko 100 radnika do 2028. godine, kao i mere koje se odnose na zarade zaposlenih u platnoj kategoriji C, angažovanih na poslovima prijema posetilaca, obezbeđenja i čuvanja muzejskih zbirki. Sporazum predviđa i formiranje radne grupe koja će se baviti opterećenjem zaposlenih na radnom mestu. "Što nas više bude obavljalo poslove nadzora, to ćemo više odvraćati počinioce od namere da napadnu našu ustanovu", izjavio je Kristijan Galani iz sindikata CGT, osvrćući se na krađu osam dragulja francuske krune, procenjenih na 88 miliona evra, koja se dogodila 19. oktobra 2025. godine.
Kriza u Luvru podstakla je odlazak predsednice muzeja Lorans de Kar, koju je 25. februara na toj funkciji nasledio Kristof Leribo, dotadašnji predsednik uprave dvorca Versaj, podseća Figaro. Budžet Luvra iznosi 330 miliona evra, od čega država obezbeđuje gotovo 100 miliona evra, dok privatno finansiranje i sponzorstva imaju sve značajniju ulogu. Predstavnici sindikata rekli su da žale zbog sve većeg uticaja privatnih donatora na rad muzeja.
Francuske vlasti i uprava muzeja sprovode trenutno projekat modernizacije Luvra, koji je u januaru 2025. godine pokrenuo predsednik Francuske Emanuel Makron pod nazivom "Luvr, nova renesansa". Projekat, čija je vrednost procenjena na najmanje milijardu evra, predviđa izgradnju novog ulaza u muzej i nove prostorije za izlaganje slike "Mona Liza". Međutim, projekat nema podršku svih sindikata, koji smatraju da on nije prioritet i upozoravaju na rizik od "neodrživog povećanja broja posetilaca".
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