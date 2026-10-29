SEVERNA KOREJA POŽELELA MERCU "DOBRODOŠLICU" KAKVU ĆE PAMTITI CEO ŽIVOT: Balističke rakete lansirane za nemačkog kancelara
NEMAČKO ministarstvo spoljnih poslova osudilo je danas nedavna lansiranja balističkih raketa Severne Koreje i pozvalo Pjongjang da odmah obustavi njihov razvoj i testiranje.
Saopštenje Berlina usledilo je tokom posete nemačkog kancelara Fridriha Merca Seulu, gde su bezbednosna saradnja i pretnja koju predstavlja Severna Koreja zauzimale važno mesto na dnevnom redu, prenosi Rojters.
Severna Koreja je ranije danas ispalila oko desetak balističkih raketa kratkog dometa u pravcu Istočnog mora, saopštila je južnokorejska vojska, a preneo Jonhap.
Rakete su lansirane iz oblasti Vonsan, na istočnoj obali Severne Koreje, a preletele su udaljenost od oko 250 kilometara. Jedan vojni zvaničnik izjavio je da je u ovom lansiranju, kako se veruje, korišćen severnokorejski sistem "KN-25", za koji Pjongjang tvrdi da se može opremiti taktičkim nuklearnim bojevim glavama tipa "Hvasan-31".
Prema navodima južnokorejske vojske, postoji i mogućnost da je Severna Koreja izvela vežbu kombinovanog dejstva, u kojoj su, pored balističkih raketa, korišćena i druga ofanzivna sredstva, poput krstarećih raketa, dronova ili raketne artiljerije. Kako je naveo južnokorejski predsednik Li Džae-mjung, Nemačka i Južna Koreja su se danas, na samitu u Seulu, dogovorile o proširenju saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti. On je dodao da dve zemlje planiraju i da zaključe sporazum o zaštiti poverljivih vojnih informacija.
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da slanje severnokorejskih trupa u borbu protiv Ukrajine pokazuje da su sukobi prestali da budu ograničeni na samo jedan region. Južna Koreja je poslednja stanica na Mercovoj jednonedeljnoj turneji po Aziji, tokom koje je posetio i Singapur i Japan.
(Tanjug)
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