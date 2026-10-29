SLUŽBENICA obezbeđenja francuskog Ministarstva pravde napadnuta je u sredu ujutru u Parizu, dok je išla na posao, a napadač joj je pretio nožem i zahtevao novac, saopštilo je danas tužilaštvo.

Foto: Profimedia/nga Zinina / Alamy

Napad se dogodio oko 5.30 časova u četvrti Roza Parks, u 19. pariskom arondismanu, gde se nalazi i zgrada Ministarstva pravde "Milenijum 3".

Prema navodima tužilaštva, muškarac je prišao ženi, potrčao za njom, uhvatio je za kragnu i izvadio nož, zahtevajući novac, prenosi Figaro.

Nakon što mu je dala nešto sitnog novca, zapretio joj je, oborio je na zemlju i počeo da je guši.

Potom je zatražio njen telefon i iz torbe joj uzeo slušalice.

Kolege, koje su čule njene pozive u pomoć, pritekle su joj u pomoć, dok je osumnjičeni pobegao prema zelenoj površini poznatoj kao Severna linearna šuma, između obilaznice i basena Obervilijea.

Policija ga je kasnije pronašla u šatoru, uhapsila i privela.

Reč je o muškarcu rođenom 2006. godine u Liježu, u Belgiji, koji je odranije poznat pravosudnim organima zbog krađa, teških krađa i upotrebe narkotika.

On je 2025. godine već bio osuđen na osam meseci zatvora zbog krađe uz upotrebu nasilja.

Povređenoj ženi vatrogasno-spasilačka služba je ukazala pomoć.

Prema navodima medija, pretrpela je šok i žalila se na bolove, posebno u predelu vrata.

Četvrt Roza Parks, na granici 19. pariskog arondismana i grada Obervilijea, suočava se sa problemima povezanim sa nesigurnošću i prisustvom velikog broja osoba zavisnih od narkotika, među kojima ima i migranata.

Mnogi od njih borave u Severnoj linearnoj šumi.

Zbog bezbednosnih problema, banka BNP Pariba je krajem 2025. godine premestila oko 2.000 zaposlenih iz te četvrti u Levloa Pere i Nanter, u departmanu O-de-Sen.

Pre toga, banka je angažovala čuvare koji su pratili zaposlene, a njena zgrada nalazila se naspram objekta Ministarstva pravde koji je i dalje u upotrebi.