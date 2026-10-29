NAPADNUTA SLUŽBENICA MINISTARSTVA PRAVDE U PARIZU: Muškarac potrčao za njom i izvadio nož
SLUŽBENICA obezbeđenja francuskog Ministarstva pravde napadnuta je u sredu ujutru u Parizu, dok je išla na posao, a napadač joj je pretio nožem i zahtevao novac, saopštilo je danas tužilaštvo.
Napad se dogodio oko 5.30 časova u četvrti Roza Parks, u 19. pariskom arondismanu, gde se nalazi i zgrada Ministarstva pravde "Milenijum 3".
Prema navodima tužilaštva, muškarac je prišao ženi, potrčao za njom, uhvatio je za kragnu i izvadio nož, zahtevajući novac, prenosi Figaro.
Nakon što mu je dala nešto sitnog novca, zapretio joj je, oborio je na zemlju i počeo da je guši.
Potom je zatražio njen telefon i iz torbe joj uzeo slušalice.
Kolege, koje su čule njene pozive u pomoć, pritekle su joj u pomoć, dok je osumnjičeni pobegao prema zelenoj površini poznatoj kao Severna linearna šuma, između obilaznice i basena Obervilijea.
Policija ga je kasnije pronašla u šatoru, uhapsila i privela.
Reč je o muškarcu rođenom 2006. godine u Liježu, u Belgiji, koji je odranije poznat pravosudnim organima zbog krađa, teških krađa i upotrebe narkotika.
On je 2025. godine već bio osuđen na osam meseci zatvora zbog krađe uz upotrebu nasilja.
Povređenoj ženi vatrogasno-spasilačka služba je ukazala pomoć.
Prema navodima medija, pretrpela je šok i žalila se na bolove, posebno u predelu vrata.
Četvrt Roza Parks, na granici 19. pariskog arondismana i grada Obervilijea, suočava se sa problemima povezanim sa nesigurnošću i prisustvom velikog broja osoba zavisnih od narkotika, među kojima ima i migranata.
Mnogi od njih borave u Severnoj linearnoj šumi.
Zbog bezbednosnih problema, banka BNP Pariba je krajem 2025. godine premestila oko 2.000 zaposlenih iz te četvrti u Levloa Pere i Nanter, u departmanu O-de-Sen.
Pre toga, banka je angažovala čuvare koji su pratili zaposlene, a njena zgrada nalazila se naspram objekta Ministarstva pravde koji je i dalje u upotrebi.
Preporučujemo
ORBAN NA ČELU UJEDINjENIH NACIJA? Francuska je dala svoj sud
29. 10. 2026. u 17:52
"ŽUTI PRSLUCI" PONOVO NA ULICAMA FRANCUSKE: Spremaju protest ispred parlamenta
29. 10. 2026. u 13:23
TENZIJE U FRANCUSKOJ RASTU: Evo šta se sprema za 31. oktobar
28. 10. 2026. u 14:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)