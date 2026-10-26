FRANCUSKA STRAHUJE OD PROTESTA NA NOĆ VEŠTICA: Nove demonstracije na pomolu, policija sprema jaku bezbednost
FRANCUSKA vlada očekuje još jednu "složenu" subotu, 31. oktobra, dan mobilizacije na poziv pokreta "Žuti prsluci", i zbog toga je planirana "izuzetno jaka" bezbednosna operacija, izjavio je danas tamošnji ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez.
Na pitanje lokalne televizije, da li strahuje od novih nemira nakon mobilizacija od 17. i 24. oktobra, Nunjez je odgovorio da strahuje jer je tada i proslava noći "Nocći veštica", koja je tradicionalno uvek pomalo burna.
- Očekujemo da će situacija ponovo biti složena i da će to biti još jedan dan velike mobilizacije. Naravno, angažovaćemo izuzetno jake bezbednosne snage - dodao je on.
"Žuti prsluci" pozvali su na još jedan dan mobilizacije ove subote, u "odbranu javnih sloboda", dok su veliki sindikati pozvali na štrajkove i demonstracije 5. novembra, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.
(Kurir)
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