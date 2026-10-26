Svet

FRANCUSKA STRAHUJE OD PROTESTA NA NOĆ VEŠTICA: Nove demonstracije na pomolu, policija sprema jaku bezbednost

Jelena Ždralić

26. 10. 2026. u 15:41

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FRANCUSKA vlada očekuje još jednu "složenu" subotu, 31. oktobra, dan mobilizacije na poziv pokreta "Žuti prsluci", i zbog toga je planirana "izuzetno jaka" bezbednosna operacija, izjavio je danas tamošnji ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez.

ФРАНЦУСКА СТРАХУЈЕ ОД ПРОТЕСТА НА НОЋ ВЕШТИЦА: Нове демонстрације на помолу, полиција спрема јаку безбедност

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Na pitanje lokalne televizije, da li strahuje od novih nemira nakon mobilizacija od 17. i 24. oktobra, Nunjez je odgovorio da strahuje jer je tada i proslava noći "Nocći veštica", koja je tradicionalno uvek pomalo burna.

- Očekujemo da će situacija ponovo biti složena i da će to biti još jedan dan velike mobilizacije. Naravno, angažovaćemo izuzetno jake bezbednosne snage - dodao je on.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

"Žuti prsluci" pozvali su na još jedan dan mobilizacije ove subote, u "odbranu javnih sloboda", dok su veliki sindikati pozvali na štrajkove i demonstracije 5. novembra, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

(Kurir)

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