Svet

SPASILAČKE EKIPE I DALJE NA TERENU: Troje poginulo, petoro povređeno u Kapadokiji (VIDEO)

Ј.О.С.

29. 10. 2026. u 17:58

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SPASILAČKE ekipe uz pomoć teške mehanizacije i dalje su na terenu u čuvenoj turskoj oblasti Kapadokija, nakon što su tri osobe poginule, a petoro povređeno kada se obrušila stena deo čuvene formacije "Vilinski dimnjak" na turističkom lokalitetu.

СПАСИЛАЧКЕ ЕКИПЕ И ДАЉЕ НА ТЕРЕНУ: Троје погинуло, петоро повређено у Кападокији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Prema zvaničnim podacima, stena se obrušila u blizini parkinga na ulazu u ovaj turistički lokalitet.

Guverner Husejin Kok izjavio je da su urušavanje, po svemu sudeći, uzrokovale nedavne obilne kiše.

Spasilačke ekipe uz pomoć teške mehanizacije nastavljaju potragu za eventualnim drugim osobama koje bi mogle biti zarobljene ispod ruševina.

-  Nadamo se da nema više žrtava. Duboko smo ožalošćeni - rekao je guverner Kok.

Turski ministar pravde Akin Gurlek potvrdio je da je zbog ove tragedije već pokrenuta zvanična istraga.

Televizija HaberTurk prikazala je na svojim snimcima kako teška mehanizacija uklanja ogromne komade stena u podnožju formacije.

Kapadokija, koja se nalazi u centralnoj Turskoj i nalazi se na UNESKO listi svetske baštine, poznata je po svojim jedinstvenim vulkanskim formacijama i drevnim podzemnim gradovima, zbog čega spada u najuzbudljivije i najposećenije turističke destinacije u zemlji.

S obzirom na to da je u Turskoj u četvrtak obeležen Dan Republike, veruje se da je lokalitet bio pun posetilaca.

(Independent/BBC)

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