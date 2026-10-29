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ORBAN NA ČELU UJEDINJENIH NACIJA? Francuska je dala svoj sud

Новости онлајн

29. 10. 2026. u 17:52

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FRANCUSKI ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da se Pariz protivi mogućoj kandidaturi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara UN.

ОРБАН НА ЧЕЛУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА? Француска је дала свој суд

Foto: AP Photo/Markus Schreiber/File

„To nećemo prihvatiti”, rekao je Baro tokom saslušanja u francuskom Senatu. On smatra da bi imenovanje Orbana moglo da „oslabi ili parališe” UN i omogući velikim silama da drugima nameću svoju volju, prenosi TASS.

Ministar je dodao da Pariz očekuje da će budući generalni sekretar aktivno raditi na reformi i jačanju organizacije, zasnivajući svoj rad na multilateralnom pristupu.

Kako je preneo list „Vzgljad”, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je u utorak kritikovao glasine o mogućoj kandidaturi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za mesto generalnog sekretara UN.

U ponedeljak je zamenik portparola generalnog sekretara UN, Farhan Hak, izjavio da članice ove svetske organizacije imaju pravo da samostalno odlučuju o kandidaturi Viktora Orbana.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov saopštio je da i dalje postoji tehnička mogućnost za isticanje kandidature Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara UN.

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