ORBAN NA ČELU UJEDINJENIH NACIJA? Francuska je dala svoj sud
FRANCUSKI ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da se Pariz protivi mogućoj kandidaturi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara UN.
„To nećemo prihvatiti”, rekao je Baro tokom saslušanja u francuskom Senatu. On smatra da bi imenovanje Orbana moglo da „oslabi ili parališe” UN i omogući velikim silama da drugima nameću svoju volju, prenosi TASS.
Ministar je dodao da Pariz očekuje da će budući generalni sekretar aktivno raditi na reformi i jačanju organizacije, zasnivajući svoj rad na multilateralnom pristupu.
Kako je preneo list „Vzgljad”, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je u utorak kritikovao glasine o mogućoj kandidaturi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za mesto generalnog sekretara UN.
U ponedeljak je zamenik portparola generalnog sekretara UN, Farhan Hak, izjavio da članice ove svetske organizacije imaju pravo da samostalno odlučuju o kandidaturi Viktora Orbana.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov saopštio je da i dalje postoji tehnička mogućnost za isticanje kandidature Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara UN.
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