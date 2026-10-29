FRANCUSKI ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da se Pariz protivi mogućoj kandidaturi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara UN.

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„To nećemo prihvatiti”, rekao je Baro tokom saslušanja u francuskom Senatu. On smatra da bi imenovanje Orbana moglo da „oslabi ili parališe” UN i omogući velikim silama da drugima nameću svoju volju, prenosi TASS.

Ministar je dodao da Pariz očekuje da će budući generalni sekretar aktivno raditi na reformi i jačanju organizacije, zasnivajući svoj rad na multilateralnom pristupu.

Kako je preneo list „Vzgljad”, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je u utorak kritikovao glasine o mogućoj kandidaturi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za mesto generalnog sekretara UN.

U ponedeljak je zamenik portparola generalnog sekretara UN, Farhan Hak, izjavio da članice ove svetske organizacije imaju pravo da samostalno odlučuju o kandidaturi Viktora Orbana.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov saopštio je da i dalje postoji tehnička mogućnost za isticanje kandidature Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara UN.

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