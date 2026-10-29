TRI OSOBE POGINULE: Tragedija kod Brčkog - U padu međunarodnog vojnog helikoptera povređeno 12 ljudi
TRI osobe su poginule, a 12 je povređeno prilikom pada helikoptera u mestu Gorice kod Brčkog, potvrdio je gradonačelnik Brčko Distrikta BiH, Siniša Milić.
Iz EUFOR-a su potvrdili da došlo do nesreće u kojoj je učestvovao njihov helikopter.
(RT Balkan)
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