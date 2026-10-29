VEROVATNOĆA JE BILA JEDAN PREMA MILION: Šta znamo o pogibiji iskusnih pilota grupe „Ruski vitezovi"

DVOJICA vojnih pilota akrobatske grupe „Ruski vitezovi“ poginula su u padu aviona Su-30SM tokom trenažnog leta.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Predstavnici vazduhoplovne grupe identifikovali su stradale kao pukovnika Olega Jerofejeva i potpukovnika Vladimira Kočetova.

Prema navodima „Ruskih vitezova“, tragedija se dogodila 21. oktobra. Jerofejev i Kočetov bili su na redovnim zadacima.

U saopštenju je istaknuto da je profesija vojnog pilota ispunjena velikim rizicima i da zahteva svakodnevnu hrabrost.

„Svaki let, bilo da je reč o zadatku od nacionalnog značaja ili o obuci i usavršavanju pilotskih veština, ostaje odgovoran i opasan poduhvat“, naveli su autori objave.

„Ruski vitezovi“ su poručili:

„Pamtićemo. Bićemo ponosni. Zahvaljivaćemo našim prijateljima, našim saborcima, na svemu što su učinili tokom života na zemlji. Na njihovoj posvećenosti, doprinosu našem zajedničkom cilju i na tome kakvi su ljudi i piloti bili.“

Opisani poslednji sati poginulih pilota

Pres-služba vazduhoplovne grupe saopštila je da su vremenski uslovi na dan pada aviona Jerofejeva i Kočetova bili idealni za letenje.

Kako su naveli predstavnici „Ruskih vitezova“, tog dana su trojica pilota, Jerofejev, Aleksejev i Ščeglov, koji su zajedno studirali na Višoj vojnoj vazduhoplovnoj školi u Kači, obeležavali godišnjicu diplomiranja i prisećali se trenutka kada su na Mamajevom kurganu dobili prve oficirske epolete.

„Volođa Kočetov pripremio je svoj prepoznatljiv doručak sa mnogo luka, vodeći računa o imunitetu svojih saboraca. Uobičajeno radno okruženje, šale i iščekivanje letova", navela je pres-služba „Ruskih vitezova“

Iz pres-službe su naveli da je vreme bilo „savršeno, milion puta“.

„Sunce je mirno obasjavalo aerodrom zlatnim zracima, a jutarnja rosa isparavala je sa aviona“, opisali su predstavnici vazduhoplovne grupe.

Oba pilota imala su veliko iskustvo

Prema navodima Telegram kanala Mash, pukovnik Jerofejev je tokom službe ovladao upravljanjem avionima Jak-52, L-39, MiG-29, Su-27, Su-30SM i Su-35S, a imao je ukupno 3.300 sati letenja.

Glavnoj postavi „Ruskih vitezova“ pridružio se 2003. godine. Obavljao je dužnosti vodećeg pilota, kao i pratioca sa spoljne, unutrašnje i zadnje strane formacije.

Vladimir Kočetov služio je u 611. lovačkom vazduhoplovnom puku u vazduhoplovnoj bazi Kubinka od 2010. godine. Upravljao je avionima L-39, MiG-29, Su-27, Su-30SM i Su-35S, a ukupno je imao 1.500 sati letenja.

Glavnoj eskadrili „Ruskih vitezova“ pridružio se 2014. godine.

Ispraćaj i sahrana pilota održani su 27. oktobra u gradu Mitišči.

„Ruski vitezovi“ poznati po složenim akrobatskim manevrima

„Ruski vitezovi“ su akrobatska grupa Vazduhoplovnih snaga Rusije, osnovana 5. aprila 1991. godine u Centru za prikazivanje vazduhoplovne tehnike u Kubinki, u Moskovskoj oblasti.

Posebnost ove grupe ogleda se u tome što je jedina akrobatska grupa na svetu koja izvodi grupne akrobatske manevre teškim lovačkim avionima serijske proizvodnje.

Grupa redovno učestvuje na svim ruskim i mnogim međunarodnim vazduhoplovnim manifestacijama.

Akrobatska grupa „Ruski vitezovi“ trenutno koristi dva tipa lovačkih aviona, Su-30SM i Su-35S, koji predstavljaju najnovije ruske višenamenske lovce velike manevarske sposobnosti.

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