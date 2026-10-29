PAKAO U CRNOM MORU, GRCI NA KOLENIMA, MICOTAKIS MOLI ZA PRIMIRJE: Potopljen grčki brod, Bugari hitno reagovali

GRČKI premijer Kirijakos Micotakis pozvao je na uspostavljanje globalnog pomorskog primirja, nakon što je u napadu dronom potopljen grčki kontejnerski brod nedaleko od Bugarske, što je poslednji u nizu napada na brodove u zapadnom delu Crnog mora tokom ovog meseca.

Foto: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Govoreći na debati na visokom nivou o pomorskoj bezbednosti, koju je juče organizovala Grčka koja ovog meseca predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, Micotakis je istakao da trgovački brodovi moraju da imaju mogućnost da bezbedno i slobodno plove čak i tokom oružanih sukoba, prenosi Rojters.

- Ciljani napadi na civilne trgovačke brodove potpuno su neprihvatljivi. To je još jedan podsetnik na hitnu potrebu za globalnim pomorskim primirjem - rekao je grčki premijer.

On je dodao da narušavanje slobode plovidbe povećava troškove pomorskog transporta i osiguranja, što se na kraju odražava i na rast cena za potrošače. Govoreći o pomorskom sporazumu između Turske i Libije, koji su osudile Grčka, Kipar i tri arapske države, Micotakis je istakao da nijedan bilateralni sporazum ne može da ima prednost nad međunarodnim pravom mora, koje predstavlja okvir za saradnju i mirno rešavanje pomorskih sporova. "Ne smemo da dozvolimo da se naša mora pretvore u džunglu", poručio je Micotakis.

Grčki kontejnerski brod "Contship jet" napadnut je juče dronovima u Crnom moru, nedaleko od bugarske obale, nakon čega je potonuo. Svih 18 članova posade, među kojima je bilo 14 državljana Filipina i četiri državljanina Ukrajine, spaseno je i prebačeno u bugarsku luku Varna na lekarske preglede.

(Tanjug)