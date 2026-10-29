PAKAO U CRNOM MORU, GRCI NA KOLENIMA, MICOTAKIS MOLI ZA PRIMIRJE: Potopljen grčki brod, Bugari hitno reagovali
GRČKI premijer Kirijakos Micotakis pozvao je na uspostavljanje globalnog pomorskog primirja, nakon što je u napadu dronom potopljen grčki kontejnerski brod nedaleko od Bugarske, što je poslednji u nizu napada na brodove u zapadnom delu Crnog mora tokom ovog meseca.
Govoreći na debati na visokom nivou o pomorskoj bezbednosti, koju je juče organizovala Grčka koja ovog meseca predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, Micotakis je istakao da trgovački brodovi moraju da imaju mogućnost da bezbedno i slobodno plove čak i tokom oružanih sukoba, prenosi Rojters.
- Ciljani napadi na civilne trgovačke brodove potpuno su neprihvatljivi. To je još jedan podsetnik na hitnu potrebu za globalnim pomorskim primirjem - rekao je grčki premijer.
On je dodao da narušavanje slobode plovidbe povećava troškove pomorskog transporta i osiguranja, što se na kraju odražava i na rast cena za potrošače. Govoreći o pomorskom sporazumu između Turske i Libije, koji su osudile Grčka, Kipar i tri arapske države, Micotakis je istakao da nijedan bilateralni sporazum ne može da ima prednost nad međunarodnim pravom mora, koje predstavlja okvir za saradnju i mirno rešavanje pomorskih sporova. "Ne smemo da dozvolimo da se naša mora pretvore u džunglu", poručio je Micotakis.
Grčki kontejnerski brod "Contship jet" napadnut je juče dronovima u Crnom moru, nedaleko od bugarske obale, nakon čega je potonuo. Svih 18 članova posade, među kojima je bilo 14 državljana Filipina i četiri državljanina Ukrajine, spaseno je i prebačeno u bugarsku luku Varna na lekarske preglede.
(Tanjug)
Preporučujemo
PLANINE U GRČKOJ PREKRIVENE SNEGOM: Prvi naleti zime (VIDEO)
28. 10. 2026. u 15:33
Skandal ne jenjava! Optuženo još sedam sudija?
28. 10. 2026. u 13:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Uhapšeno osam navijača Partizana!
Sukobili su se navijači Partizana na meču protiv Radničkog koja je odigrana na Čairu u sredu. Crno-beli su na terenu slavili sa 3:2.
29. 10. 2026. u 13:46
Komentari (0)