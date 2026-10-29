AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su skoro završeni predsednički izbori u Brazilu bili "namešteni" i "veoma korumpirani", nakon što je aktuelni predsednik Luiz Inasio Lula da Silva pobedio desničarskog kandidata Flavija Bolsonara.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je novinarima u Vašingtonu, uoči odlaska na predizborni skup, izjavio da su izbori izgledali "užasno" i da predstavljaju "lošu sliku za svet".

- To je za mene izgledalo užasno. Nisam zauzeo ničičju stranu, ali iskreno, izgledalo je kao još jedan slučaj nameštenih izbora. To je užasna slika za svet - rekao je Tramp.

Tramp, koji je i sam ranije osporavao rezultate predsedničkih izbora u SAD 2020. godine, naveo je da su izbori u Brazilu "delovali korumpirano", osvrnuvši se na produženje glasanja za dva sata zbog problema u prevozu.

- Izbori moraju biti neosporni, a ovo je za mene izgledalo veoma loše. Nisam pružio podršku nikome niti bilo čemu, ali pratio sam izbore i delovali su tako korumpirano, stvarno užasno - dodao je on.

Tramp je, kako prenose mediji, izbegao konkretan odgovor na pitanje da li planira da preduzme bilo kakve korake povodom rezultata u Brazilu.

- Ja se ne kandidujem u Brazilu, kandidujem se u SAD. Sviđa mi se Lula, odlično se slažem s njim. Samo mislim da je sve izgledalo jako loše... način na koji su glasovi prebrojavani, uz to produženje - kazao je Tramp i dodao:

- U Južnoj Americi sve je snažno naginjalo nalevo, a sa sada je sve nadesno. Kao što znate, ja sam podržao mnoge od tih ljudi. Svako koga sam podržao, pobedio je. Za kratko vreme, oni postaju izuzetno konzervativni, i to u veoma pozitivnom smislu.

Flavio Bolsonaro napustio je Brazil nakon poraza od brazilskog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve u drugom krugu izbora održanim u nedeljzm uprkos nalogu Vrhovnog suda kojim se od njega zahtevalo da preda pasoše zbog istrage o navodnom pranju novca i finansijskim prevarama.

Bolsonaro tvrdi da je došlo do izborne krađe i da će predvoditi opoziciju iz američke savezne države Floride.

Stejt department je potvrdio da su Bolsonaru i članovima njegove najuže porodice izdate vize za ulazak u zemlju.

(Buenos Aries Tajms)

