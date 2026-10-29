VOJNICI iz nove brigade Oružanih snaga Ukrajine navodno masovno dezertiraju u Sumskoj oblasti, tvrdi ruski bezbednosni zvaničnik za RIA Novosti.

MOD Rusije

- Novoformirana 55. odvojena mehanizovana brigada (Podolsk, Odeska oblast) je premeštena tamo. Komandnom sastavu nedostaje borbeno iskustvo i motivacija za zauzimanje položaja. U prvih nekoliko nedelja već su prijavljeni masovni slučajevi neovlašćenog napuštanja - rekao je neimenovani izvor za rusku agenciju.

Ruska agencija ističe da je ranije predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio da vojska uspešno realizuje zadatak stvaranja "bezbednosne tampon zone" duž granice sa Sumskom oblašću.

Grupa „Sever“ deluje u ovom regionu. Tokom proteklih 24 sata prema ruskim izveštajima, ruska strana je zauzela selo Barilovka. Ruska strana navodi da je ukrajinska vojska izgubila više od 195 vojnika i šest vozila, prenosi agenicja RIA Novosti.

BONUS VIDEO