TRAGEDIJA KOD OBALE GABONA: Potonula naftna platforma, pronađena tri tela, dve osobe nestale! (VIDEO)

U GABONU su danas pronađena tri tela nakon što je kod obale grada Majumbe, potonula naftna platforma, saopštila je gabonska mornarica.

Foto: GS International, Greenshoots Communications/Alamy/Profimedia

Nesreća se dogodila u subotu na naftnoj i gasnoj platformi "Prospector 5", kojom upravlja kompanija "Bor Driling", prenosi Rojters.

Načelnik štaba mornarice Gabona, Šarl Iber Bekale-Mejong, izjavio je na nacionalnoj televiziji da su danas pronađena tri tela, a da se dve osobe i dalje vode kao nestale.

U zasebnom saopštenju, kompanija "Bor Driling" je navela da su tela locirana uz pomoć podvodnog vozila na daljinsko upravljanje, dodavšii da je u toku akcija njihovog izvlačenja.

🚨 #Viral | Una plataforma petrolera se hundió en las inmediaciones de Mayumba, Gabón, en África, mientras se encontraban a bordo 115 personas. La empresa responsable informó que el accidente pudo originarse por una perforación durante las actividades de precarga, lo que habría provocado la pérdida de estabilidad de la estructura. El incidente dejó un empleado fallecido y cuatro personas más afectadas, de acuerdo con el reporte inicial. — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) October 27, 2026

Kompanija je ranije, u ponedeljak, saopštila da je 110 od 115 osoba koje su se nalazile na platformi na bezbednom, dok se za pet osoba nije znalo gde se nalaze.

Izvori upućeni u situaciju rekli su prethodno, u nedelju, da je državljanin Indije, jedna od pet osoba koji su se prvobitno vodili kao nestali, pronađen mrtav. Među preostale četiri nestale osobe nalaze se tri državljanina Gabona i još jedan strani državljanin, dodali su izvori.

EVERY “ACCIDENT” AFFECTS GLOBAL ENERGY SUPPLY. AND WINTER IS COMING. A JACK-UP DRILLING RIG SANK OFF GABON AFTER LOSING STABILITY DURING POSITIONING OPERATIONS Borr Drilling’s Prospector 5 suffered a “punch-through” before drilling had even begun, causing the rig to tilt and eventually go under near the Dussafu Marin area. There were 115 people on board. Officials say 110 were accounted for, while 5 remain missing. Production nearby was suspended as a precaution, and search teams are still working the area. — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 27, 2026

U trenutku nesreće, na platformi se nalazilo približno 280 kubnih metara brodskog dizel goriva, saopštila je kompanija "Bor Driling".

- U koordinaciji s našim klijentom i lokalnim vlastima, mobilisani su resursi i preduzimaju se mere kako bi se ublažio i sveo na minimum svaki uticaj na životnu sredinu usled ovog incidenta - navodi se u saopštenju kompanije.

Platforma je angažovana za podršku operacijama bušenja kompanije "BW Energy" kod obale Gabona, a bušenje još uvek nije bilo započelo.

(Tanjug)

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