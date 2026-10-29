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TRAGEDIJA KOD OBALE GABONA: Potonula naftna platforma, pronađena tri tela, dve osobe nestale! (VIDEO)

T.J.

29. 10. 2026. u 17:41

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U GABONU su danas pronađena tri tela nakon što je kod obale grada Majumbe, potonula naftna platforma, saopštila je gabonska mornarica.

ТРАГЕДИЈА КОД ОБАЛЕ ГАБОНА: Потонула нафтна платформа, пронађена три тела, две особе нестале! (ВИДЕО)

Foto: GS International, Greenshoots Communications/Alamy/Profimedia

Nesreća se dogodila u subotu na naftnoj i gasnoj platformi "Prospector 5", kojom upravlja kompanija "Bor Driling", prenosi Rojters.

Načelnik štaba mornarice Gabona, Šarl Iber Bekale-Mejong, izjavio je na nacionalnoj televiziji da su danas pronađena tri tela, a da se dve osobe i dalje vode kao nestale.

U zasebnom saopštenju, kompanija "Bor Driling" je navela da su tela locirana uz pomoć podvodnog vozila na daljinsko upravljanje, dodavšii da je u toku akcija njihovog izvlačenja.

Kompanija je ranije, u ponedeljak, saopštila da je 110 od 115 osoba koje su se nalazile na platformi na bezbednom, dok se za pet osoba nije znalo gde se nalaze.

Izvori upućeni u situaciju rekli su prethodno, u nedelju, da je državljanin Indije, jedna od pet osoba koji su se prvobitno vodili kao nestali, pronađen mrtav. Među preostale četiri nestale osobe nalaze se tri državljanina Gabona i još jedan strani državljanin, dodali su izvori.

U trenutku nesreće, na platformi se nalazilo približno 280 kubnih metara brodskog dizel goriva, saopštila je kompanija "Bor Driling".

- U koordinaciji s našim klijentom i lokalnim vlastima, mobilisani su resursi i preduzimaju se mere kako bi se ublažio i sveo na minimum svaki uticaj na životnu sredinu usled ovog incidenta - navodi se u saopštenju kompanije.

Platforma je angažovana za podršku operacijama bušenja kompanije "BW Energy" kod obale Gabona, a bušenje još uvek nije bilo započelo.

(Tanjug)

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