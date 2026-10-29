DVA ruska vojnika pobegla su iz zarobljeništva u Harkovskoj oblasti.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ukrajinski izvori sada šire vesti o tome, a ukrajinski korisnici Telegrama izražavaju zabrinutost, budući da su ovakva bekstva ranije dovodila ne samo do gubitka zarobljenika, već i do eliminacije neprijateljskih boraca iza linije fronta.

Trenutno nije poznato kuda su se tačno ruski borci uputili, ali neprijateljski izvori navode da su možda zašli duboko na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.

Ovo je drugi slučaj bekstva ruskih vojnika u poslednjih nekoliko meseci. Prethodno su, 20. avgusta, prema navodima neprijateljskih izvora, vojnici iz 25. armije pokušali da pobegnu iz zarobljeništva.

Dvadesetdevetogodišnji Sajfoloh Rahmatov, sa pozivnim znakom „Sablja”, i dvadesetjednogodišnji Jevgenij Danilov, sa pozivnim znakom „Roker”, napali su stražara Oružanih snaga Ukrajine, usmrtili ga, a zatim ukrali njegov automobil — „Mercedes ML350”. Nakon toga su se udaljili u nepoznatom pravcu.

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