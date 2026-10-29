Svet

MELONI SE OGLASILA O TRAMPU: Ne kajem se

JM

29. 10. 2026. u 15:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da se ne kaje što je na početku drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa bila bliska sa njim, ističući da je time branila nacionalne interese Italije.

МЕЛОНИ СЕ ОГЛАСИЛА О ТРАМПУ: Не кајем се

Foto: Evan Vucci/AFP/Profimedia

- Ne kajem se što sam na početku drugog mandata predsednika Trampa bila veoma bliska sa njim, jer je to značilo odbranu nacionalnog interesa - rekla je Meloni

Ona je navela da je imala dobre odnose i sa bivšim američkim predsednikom Džozefom Bajdenom, ali da je i zbog toga bila izložena kritikama.

- Utoliko je prirodnije bilo da radim na izgradnji još bližih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je Donald Tramp izabran - istakla je italijanska premijerka.

Meloni je ocenila da su SAD najvažniji geopolitički i vojni saveznik Italije, kao i glavno neevropsko tržište za italijanske proizvode, podsećajući i na brojnu italijansku zajednicu koja živi u Americi.

Prema njenim rečima, bliski odnosi sa Vašingtonom bili su korisni i pomogli su brojnim evropskim vladama da održe otvoren dijalog sa američkom administracijom.

Dodala je da je takav pristup omogućio da se i u trenucima većih neslaganja očuva transatlantska saradnja, kao i da se složena pitanja, poput Grenlanda i bezbednosti Arktika, razmatraju u odgovarajućem okviru NATO-a.

- Sve je to bilo korisno za Italiju, Evropu i Zapad. Sve to zastupam i ponovo bih učinila isto - poručila je Meloni.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAZORILI STE LIBIJU: Putin optužio Zapad
Svet

0 0

"RAZORILI STE LIBIJU": Putin optužio Zapad

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin direktno je optužio zapadne zemlje za „uništavanje libijske državnosti“ i poručio da će Rusija učiniti sve kako bi doprinela konačnom rešavanju unutrašnjeg sukoba u Libiji i razvoju njene ekonomije.

29. 10. 2026. u 13:57

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!