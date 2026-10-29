MELONI SE OGLASILA O TRAMPU: Ne kajem se

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da se ne kaje što je na početku drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa bila bliska sa njim, ističući da je time branila nacionalne interese Italije.

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- Ne kajem se što sam na početku drugog mandata predsednika Trampa bila veoma bliska sa njim, jer je to značilo odbranu nacionalnog interesa - rekla je Meloni

Ona je navela da je imala dobre odnose i sa bivšim američkim predsednikom Džozefom Bajdenom, ali da je i zbog toga bila izložena kritikama.

- Utoliko je prirodnije bilo da radim na izgradnji još bližih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je Donald Tramp izabran - istakla je italijanska premijerka.

Meloni je ocenila da su SAD najvažniji geopolitički i vojni saveznik Italije, kao i glavno neevropsko tržište za italijanske proizvode, podsećajući i na brojnu italijansku zajednicu koja živi u Americi.

Prema njenim rečima, bliski odnosi sa Vašingtonom bili su korisni i pomogli su brojnim evropskim vladama da održe otvoren dijalog sa američkom administracijom.

Dodala je da je takav pristup omogućio da se i u trenucima većih neslaganja očuva transatlantska saradnja, kao i da se složena pitanja, poput Grenlanda i bezbednosti Arktika, razmatraju u odgovarajućem okviru NATO-a.

- Sve je to bilo korisno za Italiju, Evropu i Zapad. Sve to zastupam i ponovo bih učinila isto - poručila je Meloni.

(Tanjug)