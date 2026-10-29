TRAGEDIJA U TURSKOJ: Srušio se čuveni "Vilinski dimnjak", pao na ulaz u muzej - ima mrtvih i povređenih
VILINSKI dimnjak u Kapadokiji srušio se danas, 29. oktobra. Tragedija se dogodila na ulazu u Muzej na otvorenom Goreme u Kapadokiji, u Turskoj, gde se urušila jedna od čuvenih turističkih atrakcija.
Prema prvim informacijama, ima poginulih i povređenih, a na mesto nesreće upućene su brojne ekipe hitne pomoći i spasilaca.
Veliki broj građana danas je posetio Kapadokiju kako bi uživao u prazničnom danu.
Kako prenosi turski medij Hurijet, urušavanje se dogodilo na samom ulazu u muzej na otvorenom, jednu od poznatih turističkih atrakcija ovog regiona.
Prema prvim navodima, uzrok urušavanja mogle bi da budu obilne padavine koje su prethodno pogodile ovo područje.
Ipak, zvanična potvrda o uzroku nesreće za sada nije objavljena.
Spasilačke i medicinske ekipe nalaze se na terenu, a više detalja o okolnostima nesreće, kao i tačan broj žrtava i povređenih, očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi.
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