Svet

TRAGEDIJA U TURSKOJ: Srušio se čuveni "Vilinski dimnjak", pao na ulaz u muzej - ima mrtvih i povređenih

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 14:59

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VILINSKI dimnjak u Kapadokiji srušio se danas, 29. oktobra. Tragedija se dogodila na ulazu u Muzej na otvorenom Goreme u Kapadokiji, u Turskoj, gde se urušila jedna od čuvenih turističkih atrakcija.

ТРАГЕДИЈА У ТУРСКОЈ: Срушио се чувени Вилински димњак, пао на улаз у музеј - има мртвих и повређених

Foto: Printscreen / X / mustafacalkayam

Prema prvim informacijama, ima poginulih i povređenih, a na mesto nesreće upućene su brojne ekipe hitne pomoći i spasilaca.

Veliki broj građana danas je posetio Kapadokiju kako bi uživao u prazničnom danu.

Kako prenosi turski medij Hurijet, urušavanje se dogodilo na samom ulazu u muzej na otvorenom, jednu od poznatih turističkih atrakcija ovog regiona.

Prema prvim navodima, uzrok urušavanja mogle bi da budu obilne padavine koje su prethodno pogodile ovo područje.

Ipak, zvanična potvrda o uzroku nesreće za sada nije objavljena.

Spasilačke i medicinske ekipe nalaze se na terenu, a više detalja o okolnostima nesreće, kao i tačan broj žrtava i povređenih, očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi.

BONUS VIDEO: 

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