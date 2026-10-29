TRAGEDIJA U TURSKOJ: Srušio se čuveni "Vilinski dimnjak", pao na ulaz u muzej - ima mrtvih i povređenih

VILINSKI dimnjak u Kapadokiji srušio se danas, 29. oktobra. Tragedija se dogodila na ulazu u Muzej na otvorenom Goreme u Kapadokiji, u Turskoj, gde se urušila jedna od čuvenih turističkih atrakcija.

Foto: Printscreen / X / mustafacalkayam

Prema prvim informacijama, ima poginulih i povređenih, a na mesto nesreće upućene su brojne ekipe hitne pomoći i spasilaca.

Veliki broj građana danas je posetio Kapadokiju kako bi uživao u prazničnom danu.

⚡️Rock collapses near tourists in Cappadocia Huge boulders came crashing down in an area near the entrance to the popular Göreme tourist complex in Turkey. According to the newspaper Milliyet, there are fatalities and injuries. Göreme is a historic monastic complex featuring Byzantine frescoes dating from the 4th to the 13th century. It was added to the UNESCO World Heritage List in 1985. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

Kako prenosi turski medij Hurijet, urušavanje se dogodilo na samom ulazu u muzej na otvorenom, jednu od poznatih turističkih atrakcija ovog regiona.

Prema prvim navodima, uzrok urušavanja mogle bi da budu obilne padavine koje su prethodno pogodile ovo područje.

🚨 BREAKING | A fairy chimney just collapsed in Cappadocia 🇹🇷 Rocks fell at the entrance of the Göreme Open-Air Museum. Deaths and injuries reported as rescuers dig through the rubble. #Cappadocia #Turkey https://t.co/i7hpxuWRe5 — Notif News (@NotifNews1) October 29, 2026

Ipak, zvanična potvrda o uzroku nesreće za sada nije objavljena.

Spasilačke i medicinske ekipe nalaze se na terenu, a više detalja o okolnostima nesreće, kao i tačan broj žrtava i povređenih, očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi.

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