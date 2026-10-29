Svet

PESKOV OTKRIO RUSKI PLAN ZA IRAN: Moskva nudi da preuzme uranijum i spreči rat sa Amerikom

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 14:40

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RUSIJA je spremna da posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i da prihvati iranski obogaćeni uranijum ukoliko je njegovo posedovanje sporno u odnosima Teherana s Vašingtonom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ ОТКРИО РУСКИ ПЛАН ЗА ИРАН: Москва нуди да преузме уранијум и спречи рат са Америком

foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Ako je problem u tome što Iran poseduje obogaćeni uranijum, spremni smo da ga preuzmemo i prebacimo u Rusiju - rekao je Peskov za Al Džaziru.

On je istakao da je Rusija spremna da uloži sve napore kako bi se izbegao vojni scenario u regionu Persijskog zaliva.

- Rusija je spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi sprečila izbijanje vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva - naveo je portparol Kremlja.

Peskov je dodao da je pitanje Irana redovno tema razgovora između Moskve i Vašingtona.

- Tema Irana stalno je prisutna u našim kontaktima sa američkom stranom - rekao je on.

(Tanjug)

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