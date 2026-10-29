PESKOV OTKRIO RUSKI PLAN ZA IRAN: Moskva nudi da preuzme uranijum i spreči rat sa Amerikom
RUSIJA je spremna da posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i da prihvati iranski obogaćeni uranijum ukoliko je njegovo posedovanje sporno u odnosima Teherana s Vašingtonom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Ako je problem u tome što Iran poseduje obogaćeni uranijum, spremni smo da ga preuzmemo i prebacimo u Rusiju - rekao je Peskov za Al Džaziru.
On je istakao da je Rusija spremna da uloži sve napore kako bi se izbegao vojni scenario u regionu Persijskog zaliva.
- Rusija je spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi sprečila izbijanje vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva - naveo je portparol Kremlja.
Peskov je dodao da je pitanje Irana redovno tema razgovora između Moskve i Vašingtona.
- Tema Irana stalno je prisutna u našim kontaktima sa američkom stranom - rekao je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
PRIMIRJE OTVORILO PUT ZA SPASAVANjE! Rusija pokrenula humanitarnu operaciju u Aljoškiju
29. 10. 2026. u 11:34
EVAKUACIJA STANOVNIKA ALjOŠKOG VEĆ DANAS ILI SUTRA? Stigla nova informacija iz Moskve
29. 10. 2026. u 11:23
ALjOŠKI POD PRIMIRJEM, RUSKA VOJSKA ČISTI PRILAZE: Peskov otkrio najnovije detalje
27. 10. 2026. u 10:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)