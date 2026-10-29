"RAZORILI STE LIBIJU": Putin optužio Zapad

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin direktno je optužio zapadne zemlje za „uništavanje libijske državnosti“ i poručio da će Rusija učiniti sve kako bi doprinela konačnom rešavanju unutrašnjeg sukoba u Libiji i razvoju njene ekonomije.

Foto: Sergei Bobylev/Russia-Africa Summit, Economic and Humanitarian forum host photo agency via AP

- Najvažnije pitanje koje brine Libiju i libijski narod jeste obnavljanje jedinstva zemlje, njenog teritorijalnog integriteta, kao i neophodnost održavanja predsedničkih i parlamentarnih izbora - izjavio je Putin na plenarnoj sednici samita „Rusija–Afrika“.

Komentarišući izlaganje predsednika Predsedničkog saveta Libije Muhameda el Menfija, Putin je ukazao na „diktat koji nam nameću zapadne zemlje“.

- Mislim da je svima očigledno da su zapadne zemlje, nažalost, odigrale značajnu negativnu ulogu u uništavanju libijske državnosti - naglasio je ruski predsednik.

- Ne želim da komentarišem unutrašnje političke procese u Libiji, koji su takođe bili složeni, ali je zapadno mešanje ipak odigralo svoju ulogu i dovelo do uništavanja libijske državnosti. Za mene je to očigledna činjenica - poručio je Putin.

On je naglasio da isključivo sami Libijci treba da donesu konačnu odluku o rešavanju sukoba i obnovi državnosti.

- Rusija će učiniti sve da tako i bude. I mi ćemo, svakako, nastaviti kontakte sa vama o svim ključnim pitanjima, uključujući i oblast ekonomije - rekao je Putin, obraćajući se El Menfiju.

(Sputnjik)

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