Svet

130 ZEMALJA PROTIV AMERIČKE BLOKADE: Vašington ponovo poražen u UN zbog Kube

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 14:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GENERALNA skupština Ujedinjenih nacija ogromnom većinom pozvala je na okončanje višedecenijskog američkog ekonomskog embarga Kubi, pri čemu je 130 zemalja bilo za rezoluciju, 25 je bilo uzdržano, dok je 17 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, glasalo protiv.

130 ЗЕМАЉА ПРОТИВ АМЕРИЧКЕ БЛОКАДЕ: Вашингтон поново поражен у УН због Кубе

Foto: Tanjug/AP Photo/Ramon Espinosa

Nekoliko zapadnih zemalja, među kojima su Nemačka i Italija, bilo je uzdržano prvi put posle mnogo godina, prenosi Rojters.

Glasanje u UN nosi političku težinu, ali samo Kongres SAD može da ukine embargo koji je uveden u doba Hladnog rata.

Generalna skupština UN, koja broji 193 članice, usvaja takvu rezoluciju svake godine više od tri decenije, osim 2020. godine tokom pandemije kovida 19.

Tenzije između SAD i Kube u UN eskalirale su pre glasanja, a američki izaslanik u UN Majk Volc je optužio kubanskog diplomatu u UN Rikarda Tura de la Konsepsiona da je juče "napao američkog diplomatu".

Volc je naveo i da će De la Konsepsion, prvi sekretar kubanske misije u UN, biti odmah proteran iz SAD, prenosi Tanjug.

SAD održavaju trgovinski embargo na Kubu više od 60 godina, a administracija američkog predsednika Donalda Trampa je pojačala pritisak, nakon što je u januaru upotrebila vojsku da smeni predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez rekao je u objavi na platformi Iks nakon glasanja da je "američka vlada ponovo izolovana u svom pokušaju da nastavi da guši kubanski narod i podvrgava ga činu kolektivne kazne i genocida"

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAZORILI STE LIBIJU: Putin optužio Zapad
Svet

0 0

"RAZORILI STE LIBIJU": Putin optužio Zapad

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin direktno je optužio zapadne zemlje za „uništavanje libijske državnosti“ i poručio da će Rusija učiniti sve kako bi doprinela konačnom rešavanju unutrašnjeg sukoba u Libiji i razvoju njene ekonomije.

29. 10. 2026. u 13:57

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!