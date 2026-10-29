130 ZEMALJA PROTIV AMERIČKE BLOKADE: Vašington ponovo poražen u UN zbog Kube

GENERALNA skupština Ujedinjenih nacija ogromnom većinom pozvala je na okončanje višedecenijskog američkog ekonomskog embarga Kubi, pri čemu je 130 zemalja bilo za rezoluciju, 25 je bilo uzdržano, dok je 17 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Izrael, glasalo protiv.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ramon Espinosa

Nekoliko zapadnih zemalja, među kojima su Nemačka i Italija, bilo je uzdržano prvi put posle mnogo godina, prenosi Rojters.

Glasanje u UN nosi političku težinu, ali samo Kongres SAD može da ukine embargo koji je uveden u doba Hladnog rata.

Generalna skupština UN, koja broji 193 članice, usvaja takvu rezoluciju svake godine više od tri decenije, osim 2020. godine tokom pandemije kovida 19.

Tenzije između SAD i Kube u UN eskalirale su pre glasanja, a američki izaslanik u UN Majk Volc je optužio kubanskog diplomatu u UN Rikarda Tura de la Konsepsiona da je juče "napao američkog diplomatu".

Volc je naveo i da će De la Konsepsion, prvi sekretar kubanske misije u UN, biti odmah proteran iz SAD, prenosi Tanjug.

SAD održavaju trgovinski embargo na Kubu više od 60 godina, a administracija američkog predsednika Donalda Trampa je pojačala pritisak, nakon što je u januaru upotrebila vojsku da smeni predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez rekao je u objavi na platformi Iks nakon glasanja da je "američka vlada ponovo izolovana u svom pokušaju da nastavi da guši kubanski narod i podvrgava ga činu kolektivne kazne i genocida"

(RT Balkan)

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