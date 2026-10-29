DIPLOMATSKI ŠAMAR KALASOVOJ: Putin razgovara sa evropskim liderima, šefica diplomatije EU zaobiđena

ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas našla se po strani diplomatskih aktivnosti oko rešavanja ukrajinskog sukoba, dok ruski predsednik Vladimir Putin razgovara sa evropskim liderima, objavio je danas nemački list „Berliner cajtung“.

foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

- Niko ne želi da razgovara sa Kalas - navodi se u tekstu.

List podseća da je Kalasova pre nekoliko nedelja izjavila da je spremna da prihvati telefonski poziv ruskog predsednika, ali da u međuvremenu nije učestvovala u konkretnim razgovorima sa stranama u ukrajinskom sukobu. Prema pisanju lista, ni u Vašingtonu njen rad ne ocenjuju naročito visoko.

Kalasova je, istovremeno, izrazila skepsu prema mirovnim naporima američkih specijalnih izaslanika i predložila da se u proces uključe oni koji bolje razumeju Rusiju, što je, prema oceni nemačkog lista, bilo aludiranje na nju samu.

Ipak, kako se navodi u tekstu, nije dobila poziv da učestvuje u razgovorima u Oslu, Sankt Peterburgu ili Abu Dabiju.

Putin je 27. oktobra razgovarao telefonom sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom.

Kremlj je saopštio da su sagovornici razmatrali rešavanje ukrajinske krize, uzimajući u obzir nedavne kontakte sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, kao i nastavak trilateralnih pregovora u Abu Dabiju u prvoj polovini novembra.

Nakon razgovora, danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala je Stuba i Sterea zbog telefonskog kontakta sa ruskim predsednikom, ističući da evropski predstavnici ne bi trebalo da deluju samostalno u ovako osetljivim diplomatskim pitanjima.

(Politika onlajn)

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