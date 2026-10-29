BISKUP OSUĐEN JER NIJE PRIJAVIO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DECE: Moraće da izdvaja četvrtinu plate

OKRUŽNI sud u Tarnovu osudio je biskupa Andžeja Ježa na dve godine ograničene slobode zbog odlaganja prijavljivanja seksualnih prestupa koje su počinila dva sveštenika pod njegovom nadležnošću, naloživši mu da tokom tog perioda 25 odsto mesečne plate uplaćuje Fondaciji za osnaživanje dece.

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Biskup je osuđen na godinu i šest meseci ograničene slobode za svaki od dva slučaja, preneo je Polsat njuz.

Presuda nije pravosnažna, a reč je o prvom suđenju u Poljskoj protiv aktivnog eparhijskog biskupa zbog neprijavljivanja seksualnih zločina nad maloletnicima.

Prema navodima tužilaštva, Jež je imao verodostojne informacije o zlostavljanju dece mlađe od 15 godina, ali ih nije odmah prijavio nadležnim organima.

Crkvene vlasti su na kraju prijavile oba slučaja, ali više od tri godine nakon stupanja na snagu propisa iz 2017. godine koji predviđaju krivičnu odgovornost za neprijavljivanje određenih krivičnih dela.

Tužilac Marćin Stempijen je naveo da su odlaganja imala ozbiljne posledice, uključujući zastarelost postupka protiv sveštenika Stanislava P, koji je obustavljen 2022. godine.

Postupak protiv drugog sveštenika, Tomaša K, vodi se pred Okružnim sudom u Novom Sonču.

Jež je negirao krivicu, a njegova odbrana tvrdila je da su postojale pravne nedoumice u vezi sa obavezom prijavljivanja dela počinjenih pre izmene propisa 2017. godine, kao i da je u jednom slučaju bilo nejasno koji organi su nadležni jer su se zločini uglavnom dogodili u Ukrajini.

Suđenje je trajalo osam meseci.

Među saslušanim svedocima bili su bivši tarnovski biskup Viktor Skvorc, crkveni zvaničnici i jedan od oštećenih muškaraca.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NA MESTU EKSPLOZIJE: Uviđaj poljske policije na mestu pada raketa u blizini granice sa Ukrajinom