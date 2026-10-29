MASAKR NA ŽELEZNIČKOJ STANICI U UKRAJINI: Dron pogodio ljude dok su čekali voz, najmanje 13 mrtvih (FOTO)

NAJMANjE 13 ljudi je poginulo, a petoro ranjeno u ruskom napadu dronovima na peronu železničke stanice u gradu Dnjipru, u centralnoj Ukrajini, potvrdile su regionalne vlasti.

Foto: Printskrin Twitter/@ZelenskyyUa

Oleksandr Hanža, načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave, prvobitno je izvestio o napadu na objekat transportne infrastrukture, navodeći da su hitne službe na licu mesta.

Ubrzo je potvrdio sumorni bilans, da je 13 osoba poginulo i najmanje pet povređeno, kojima se ukazuje medicinska pomoć.

Državna železnička kompanija "Ukrzaliznicja" saopštila je da je ruski dron na mlazni pogon pogodio peron neposredno pored voza broj 866, koji je saobraćao na liniji od Dnjepra ka Zaporožju.

Iako je bila izdata uzbuna zbog povećane opasnosti iz vazduha, u trenutku udara na peronu se nalazio veliki broj civila, naveo je železnički operater.

Mesto napada obezbeđuju: policija, spasioci i medicinske ekipe, dok se na lokalnim "Telegram" kanalima već dele prve fotografije sa perona koje prikazuju razmere razaranja.

❗️Zelenskyy: A horrific Russian drone strike on the railway station in Dnipro: 13 people were killed on the platform where a suburban electric train and a passenger train were present, and another 10 were injured. Condolences to the families. After sanctions were lifted from some oligarchs and the energy sector, instead of de-escalation, Russia continues its terror. Sanctions against Moscow and its war machine must not be weakened — new, stronger steps are needed from the EU, the US, and the G7. Thank you to everyone who is helping. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 29, 2026

Ovaj smrtonosni napad na peron u Dnjipru podseća na masakr iz aprila 2022. godine na železničkoj stanici u Kramatorsku, u istočnoj Ukrajini, kada je u raketnom napadu poginula 61 osoba, a više od 160 ljudi je ranjeno.

Tada se na stanici okupilo oko 4.000 civila koji su čekali vozove za evakuaciju usled napredovanja ruskih snaga.

Stanica u Kramatorsku je 8. aprila pogođena raketom tipa "Točka-U", za koju se veruje da je bila opremljena kasetnom municijom.

Stanica je ponovo otvorena tek u oktobru 2022. godine, šest meseci nakon napada.

Istraga neprofitne organizacije "Centar za informacionu otpornost", potvrdila je da svi dostupni dokazi ukazuju na odgovornost Rusije.

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

Istražitelji su identifikovali tri moguća položaja za lansiranje na teritoriji koju je okupirala Rusija, procenjujući da je projektil najverovatnije ispaljen u blizini mesta Šahtna, istočno od Donjecka.

Moskva je u to vreme negirala krivicu, tvrdeći da više ne koristi rakete tipa "Točka-U" i nazivajući taj masakr ukrajinskom provokacijom, dok su ukrajinski tužioci prikupljali dokaze o ruskoj odgovornosti.

(Index.HR)

BONUS VIDEO:

Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz