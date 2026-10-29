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MASAKR NA ŽELEZNIČKOJ STANICI U UKRAJINI: Dron pogodio ljude dok su čekali voz, najmanje 13 mrtvih (FOTO)

Jelena Ždralić

29. 10. 2026. u 13:25

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NAJMANjE 13 ljudi je poginulo, a petoro ranjeno u ruskom napadu dronovima na peronu železničke stanice u gradu Dnjipru, u centralnoj Ukrajini, potvrdile su regionalne vlasti.

МАСАКР НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ У УКРАЈИНИ: Дрон погодио људе док су чекали воз, најмање 13 мртвих (ФОТО)

Foto: Printskrin Twitter/@ZelenskyyUa

Oleksandr Hanža, načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave, prvobitno je izvestio o napadu na objekat transportne infrastrukture, navodeći da su hitne službe na licu mesta.

Ubrzo je potvrdio sumorni bilans, da je 13 osoba poginulo i najmanje pet povređeno, kojima se ukazuje medicinska pomoć.

Državna železnička kompanija "Ukrzaliznicja" saopštila je da je ruski dron na mlazni pogon pogodio peron neposredno pored voza broj 866, koji je saobraćao na liniji od Dnjepra ka Zaporožju.

Iako je bila izdata uzbuna zbog povećane opasnosti iz vazduha, u trenutku udara na peronu se nalazio veliki broj civila, naveo je železnički operater.

Mesto napada obezbeđuju: policija, spasioci i medicinske ekipe, dok se na lokalnim "Telegram" kanalima već dele prve fotografije sa perona koje prikazuju razmere razaranja.

Ovaj smrtonosni napad na peron u Dnjipru podseća na masakr iz aprila 2022. godine na železničkoj stanici u Kramatorsku, u istočnoj Ukrajini, kada je u raketnom napadu poginula 61 osoba, a više od 160 ljudi je ranjeno.

Tada se na stanici okupilo oko 4.000 civila koji su čekali vozove za evakuaciju usled napredovanja ruskih snaga.

Stanica u Kramatorsku je 8. aprila pogođena raketom tipa "Točka-U", za koju se veruje da je bila opremljena kasetnom municijom.

Stanica je ponovo otvorena tek u oktobru 2022. godine, šest meseci nakon napada.

Istraga neprofitne organizacije "Centar za informacionu otpornost", potvrdila je da svi dostupni dokazi ukazuju na odgovornost Rusije.

Istražitelji su identifikovali tri moguća položaja za lansiranje na teritoriji koju je okupirala Rusija, procenjujući da je projektil najverovatnije ispaljen u blizini mesta Šahtna, istočno od Donjecka.

Moskva je u to vreme negirala krivicu, tvrdeći da više ne koristi rakete tipa "Točka-U" i nazivajući taj masakr ukrajinskom provokacijom, dok su ukrajinski tužioci prikupljali dokaze o ruskoj odgovornosti.

(Index.HR) 

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