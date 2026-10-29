LITVANIJA UVODI UNIVERZALNU VOJNU OBAVEZU: Žene će takođe moći da služe, ali na dobrovoljnoj osnovi
Litvanski državni savet odbrane odlučio je da uvede univerzalnu vojnu obavezu počev od 2032. godine. Odluka je doneta na sastanku kojim je predsedavao predsednik Gitanas Nauseda.
- Odlučeno je da se pređe na univerzalnu vojnu obavezu počev od 2032. godine - rekao je šef države novinarima nakon sastanka. Prema procenama predsednika, godišnje će na službu biti pozvano oko 7.500 regruta.
- Uzimajući u obzir demografsku situaciju, dolazimo do ove brojke. Žene će takođe moći da služe, ali na dobrovoljnoj osnovi - napomenuo je Nauseda.
U 2026. godini, više od 5.000 regruta služiće vojsku, nasumično odabranih sa konsolidovane liste pomoću kompjuterskog programa.
Vojska trenutno ne može da primi više ljudi zbog nedovoljne infrastrukture i osoblja za obuku. Ovaj manjak mora biti nadoknađen do 2032. godine.
Litvanija je 2015. godine, navodeći pogoršanje geopolitičke situacije, ponovo uvela vojnu obavezu, koja je ukinuta 2008. godine.
U početku se tvrdilo da će biti na pet godina kako bi se izgradile dovoljne rezervne snage, ali je parlament kasnije odlučio da vojna obaveza bude stalna. Prema anketama javnog mnjenja, 76% Litvanaca podržava ovu ideju.
(Tass)
Preporučujemo
LITVANIJA SE NAORUŽAVA: Ulaže više od 33 miliona evra u vojnu infrastrukturu
13. 10. 2026. u 17:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)