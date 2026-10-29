Svet

LITVANIJA UVODI UNIVERZALNU VOJNU OBAVEZU: Žene će takođe moći da služe, ali na dobrovoljnoj osnovi

JM

29. 10. 2026. u 13:53

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Litvanski državni savet odbrane odlučio je da uvede univerzalnu vojnu obavezu počev od 2032. godine. Odluka je doneta na sastanku kojim je predsedavao predsednik Gitanas Nauseda.

ЛИТВАНИЈА УВОДИ УНИВЕРЗАЛНУ ВОЈНУ ОБАВЕЗУ: Жене ће такође моћи да служе, али на добровољној основи

Foto: /X/ @Sprinter_Press

- Odlučeno je da se pređe na univerzalnu vojnu obavezu počev od 2032. godine - rekao je šef države novinarima nakon sastanka. Prema procenama predsednika, godišnje će na službu biti pozvano oko 7.500 regruta.

- Uzimajući u obzir demografsku situaciju, dolazimo do ove brojke. Žene će takođe moći da služe, ali na dobrovoljnoj osnovi - napomenuo je Nauseda.

U 2026. godini, više od 5.000 regruta služiće vojsku, nasumično odabranih sa konsolidovane liste pomoću kompjuterskog programa.

Vojska trenutno ne može da primi više ljudi zbog nedovoljne infrastrukture i osoblja za obuku. Ovaj manjak mora biti nadoknađen do 2032. godine.

Litvanija je 2015. godine, navodeći pogoršanje geopolitičke situacije, ponovo uvela vojnu obavezu, koja je ukinuta 2008. godine.

U početku se tvrdilo da će biti na pet godina kako bi se izgradile dovoljne rezervne snage, ali je parlament kasnije odlučio da vojna obaveza bude stalna. Prema anketama javnog mnjenja, 76% Litvanaca podržava ovu ideju.

(Tass)

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