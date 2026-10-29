IZBORNI RAT U IZRAELU SE ZAOŠTRAVA: Ajzenkot optužio Netanjahua da manipuliše i pokušava da delegitimiše izbore
LIDER stranke Jašar, Gadi Ajzenkot, optužio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da pokušava da ospori legitimitet parlamentarnih izbora i skrenuo pažnju na navodne veze visokih saradnika izraelskog premijera sa Katarom.
- Pohvaljujem Netanjahua što je konačno osudio umešanost Katara u Državi Izrael - rekao je Ajzenkot sarkastično, osvrćući se na istrage koje su u toku u okviru afere "Katargejt - prenosi Tajms of Izrael.
U tom slučaju, bivši savetnici Jisrael Einhorn i Jonatan Urih optuženi su da su obavljali poslove odnosa sa javnošću za Katar dok su bili zaposleni u kabinetu premijera.
- Strano mešanje u Izraelu je neprihvatljiva i izuzetno ozbiljna stvar, posebno kada je reč o zemlji koja finansira i podržava organizaciju Hamas - izjavio je Ajzenkot.
On je kazao da je to ozbiljno kada se događa u kabinetu premijera i jednako ozbiljno i ako se dešava u izbornom sistemu. Ajzenkot je rekao da se Netanjahu "navikao da se sa stvarnošću suočava putem laži, manipulisanja informacijama i izazivanja haosa" i da sprovodi "nelegitimnu operaciju uticaja na izraelsku javnost, čiji je cilj odlaganje pravovremenog objavljivanja izbornih rezultata i stvaranje veštačkog osporavanja legitimiteta aktivnosti 26. saziva Kneseta".
On je ocenio da je neprihvatljivo što Netanjahu pokušava da iskoristi novu istragu, koja još nije završena, "kako bi potkopao zvanične izborne rezultate".
Ajzenkot je pozvao na "nepristrasnu, temeljnu i hitnu" istragu i zatražio da se "gvozdenom pesnicom" postupi prema svakome ko narušava integritet izbora.
- Svaka odluka koja se odnosi na izbore mora da bude doneta uz najveću ozbiljnost i uz svest o tome da 26. saziv Kneseta mora da bude konstituisan na vreme - naglasio je Ajzenkot.
On je rekao da ostvarivanje volje birača na demokratskim izborima predstavlja temeljnu komponentu izraelske demokratije i nacionalne otpornosti.
Blok izraelskog premijera Benjamina Netanjahua osvojio je na parlamentarnim izborima održanim u utorak 53 mandata, prema 48 koliko je pripalo anti-Netanjahuovom bloku, dok pretežno arapske stranke
Zajednička lista i Raam zajedno imaju 19 mandata, pokazali su preliminarni rezultati.
(Tanjug)
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