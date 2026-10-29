Svet

ZAPADU PROPAO PLAN VEKA: Rusija preko Istoka i Juga probija sankcionu blokadu

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 13:36

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OKRETANjE Rusije ka Istoku i Jugu poništava efekte zapadnih sankcija, dok jačanje saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) pokazuje da su planovi Zapada o izolaciji Moskve neodrživi, ocenio je ruski senator Vladimir Džabarov.

ЗАПАДУ ПРОПАО ПЛАН ВЕКА: Русија преко Истока и Југа пробија санкциону блокаду

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia

On je istakao da učešće ruskog premijera Mihaila Mišustina na sednici Saveta šefova vlada zemalja ŠOS-a u Dušanbeu predstavlja još jedan korak ka prevazilaženju zapadnih pokušaja ekonomske izolacije Rusije.

- Okretanje Rusije ka Jugu i Istoku poništava zapadne sankcije. Sednica ŠOS-a u Dušanbeu, uz učešće premijera Mihaila Mišustina, još je jedan korak ka poništavanju planova Zapada da izoluje našu zemlju. U tom kontekstu, najnoviji predlog Rusije podrazumeva prelazak na ekonomski pragmatizam, bez suvišne birokratije i uz sopstveni platni sistem zaštićen od spoljnih pritisaka - napisao je Džabarov na platformi „Maks“.

Prema njegovim rečima, trgovinska razmena Rusije sa zemljama ŠOS-a već je premašila 33 biliona rubalja, uz rast od 18 odsto u prvoj polovini ove godine.

On je naglasio da se najveći deo međusobnih plaćanja već obavlja u nacionalnim valutama, što predstavlja značajnu promenu u odnosu na period od pre pet godina, kada su takva plaćanja činila svega 50 odsto ukupnih transakcija.

- Dok Brisel neprestano uvodi besmislene sankcije, ŠOS u praksi pokazuje šta znači novi multipolarni svet, u kojem nema mesta spoljnom diktatu - poručio je Džabarov.

(Sputnjik)

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