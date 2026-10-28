Svet

EKSPLOZIJA U REGENSBURGU: Traga se za dve osobe, četiri povređene

Танјуг

28. 10. 2026. u 18:51

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U EKSPLOZIJI koja je danas odjeknula u stambenoj zgradi u Regensburgu na jugu Nemačke, povređene su četiri osobe, od kojih neke teže, dok se dve osobe i dalje vode kao nestale, saopštila je nemačka policija.

ЕКСПЛОЗИЈА У РЕГЕНСБУРГУ: Трага се за две особе, четири повређене

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

U eksploziji je teško oštećena fasada zgrade, a u spoljašnjem zidu otvorila se velika rupa, prenosi Špigel.

Policija ne isključuje mogućnost da je uzrok eksplozije curenje gasa, ali za sada nema potvrđenih informacija o uzroku.

Dve osobe za kojima se traga, prema navodima policije, mogle bi da se nalaze u teško oštećenoj zgradi u koju spasilačke ekipe za sada nisu mogle da uđu zbog opasnosti od urušavanja.

Na mestu nesreće i tokom popodneva trajala je velika akcija spasavanja.

Nemačka Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) angažovana je na stabilizaciji objekta, a policija očekuje da će tek sutra biti moguće da se uđe u zgradu i počne potraga za nestalim osobama.

U eksploziji je izbio i požar, a prema prvim informacijama policije, direktno su oštećena četiri stana.

Jedan policajac privremeno je zadržan u bolnici zbog trovanja dimom.

Zbog opasnosti i intervencije službi evakuisane su i dve susedne stambene zgrade, a njihovim stanarima za sada nije dozvoljen povratak.

Gradska uprava Regensburga saopštila je da će pružiti pomoć evakuisanim stanovnicima.

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