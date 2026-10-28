Svet

ALELUJA Fico: Čitav svet, a napokon i Evropa shvatila - neophodan dijalog s Putinom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 10. 2026. u 18:40

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EVROPA je napokon shvatila da je dijalog s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom neophodan za okončanje sukoba u Ukrajini, rekao je premijer Slovačke Robert Fico.

АЛЕЛУЈА Фицо: Читав свет, а напокон и Европа схватила - неопходан дијалог с Путином

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

Finski predsednik Aleksandar Stub i norveški premijer Jonas Gar Store su u utorak inicirali telefonski razgovor s Putinom.

-Aleluja, čitav svet i, napokon, i Evropa su shvatili da ako želimo da okončamo sukob u Ukrajini moramo da razgovaramo s ruskim predsednikom. Mi o tome govorimo od početka rata, rekao je on u video-obraćanju na društvenim mrežama.

Fico je ukazao da sve više evropskih političara počinje da ističe neophodnost dijaloga s Moskvom.

(sputnikportal.rs)

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