MOSKVA O SITUACIJI NA FRONTU: Rusija pobeđuje, to svi vide
RUSKA vojska pobeđuje na bojnom polju u zoni Specijalne vojne operacije, budući da Rusija svakog dana širi oslobođene teritorije, to je realnost koju potvrđuje svaki vojni stručnjak, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Rusija pobeđuje na bojnom polju. Svakog dana Rusija širi oslobođene teritorije i svaki vojni stručnjak potvrđuje ovu realnost na terenu - rekao je Peskov agenciji Vesti.
Dodao je da čak i predstavnici kijevskog režima potvrđuju ovu realnost.
On se osvrnuo na izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je govorio da Rusija navodno pregovara zbog svoje nemogućnosti da postigne pobedu na bojnom polju.
- Gospodin Sikorski, očigledno, nije u potpunosti svestan situacije - ocenio je Peskov.
Osim toga, poručio je da bezbednosne garancije za Rusiju i Ukrajinu tokom rešavanja sukoba moraju biti obostrane.
Prema njegovim rečima, planirano je da se ovo pitanje razmatra na trilateralnim pregovorima u Abu Dabiju u novembru.
Kada je u pitanju potencijalni sastanak predsednika Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga u Šenženu, naveo je da su sve tri zemlje zainteresovane da se on održi.
- Ovo je proces koordinacije. Sve samo treba da se finalizuje - zaključio je Peskov za "Izvestija".
Portparol Kremlja je ranije istakao da bi teritorijalna pitanja mogla biti tema razgovora u okviru pokušaja mirnog rešavanja sukoba.
Prema njegovim rečima, odluka o nastavku trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine ne podrazumeva ograničenja u borbenim dejstvima.
Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je poručio da je neumesno da Vladimir Zelenski govori o nekakvoj izgubljenoj teritoriji Ukrajine, jer je reč o istorijskim ruskim zemljama.
On je podsetio da su stanovnici Donbasa i Novorusije glasali za ponovno ujedinjenje sa Rusijom, tako da šef kijevskog režima nema nikakvih osnova da govori o nekakvom gubitku teritorije.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
KATASTROFA U MOSKVI: Logistički centar i skladište nafte u plamenu
Preporučujemo
HITNO SE OGLASIO KREMLj! Putin izdao niz naređenja posle napada Kijeva, poznato šta sledi
17. 10. 2026. u 11:54
PUTIN SPREMAN DA OBUSTAVI UDARE ZA IZBORE U UKRAJINI: Kremlj otkrio pod kojim uslovom
12. 10. 2026. u 13:25
HITNO SE OGLASIO KREMLj: Evo o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali
10. 10. 2026. u 12:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)