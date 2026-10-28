NEMAČKA BRIGADA STALNO STACIONARANA U LITVANIJI: Na meti Kalinjingrad i Belorusija - elektronski nadzor
STALNA nemačka brigada u Litvaniji koristiće kapacitete za elektronsko ratovanje kako bi obezbedila rano upozoravanje na vojne aktivnosti u Kalinjingradu i Belorusiji, izjavio je danas vojni zvaničnik zadužen za sajber-bezbednost, viceadmiral Tomas Daum.
Brigada, čije se potpuno razmeštanje očekuje sledeće godine, takođe će prikupljati podatke o ruskim i beloruskim vojnim emiterima i radarskim sistemima, kako bi ažurirala baze podataka za elektronsko ratovanje koje koriste nemačke i savezničke snage, rekao je Daum za Rojters.
-Ako se bilo šta dogodi, ove jedinice će to identifikovati. Unećemo (te podatke) u baze podataka za elektronsko ratovanje, koje će zatim obavestiti sve naše sisteme ukoliko se na beloruskoj strani pojavi novi radar, kazao je Daum.
Daum je naveo da su ruske aktivnosti u pojedinim delovima Evrope dostigle ono što je nazvao "drugom fazom, u kojoj je namera nanošenje štete" a koja se odvija ispod praga oružanog sukoba.
-Sajber-informacioni domen još nije u stanju rata, ali to više nije ni mir, rekao je on.
Naveo je da je prethodna faza bila usmerena na tajno prodiranje u zapadne mreže putem sajber-napada i uspostavljanje uporišta unutar tih sistema.
-Decenijama nismo ulagali previše novca u nove kapacitete. Koristili smo ono što smo imali, jer smo bili usmereni na misije u inostranstvu, u Avganistanu i na drugim mestima. Sada... postoji potreba da unapredimo svoje kapacitete, istakao je Daum.
Nemačka vlada je u avgustu usvojila mere, koje još treba da prođu proceduru u parlamentu, kojima se obaveštajnim službama daju nova ovlašćenja za hakovanje komunikacija i ometanje operacija stranih protivnika.
Cilj je suprotstavljanje onome što zvaničnici nazivaju rastućom pretnjom od sajber i hibridnih napada.
Nemačka vojska trenutno u Litvaniji testira sisteme za elektronsko ratovanje, uključujući alate za otkrivanje dronova, uređaje za presretanje signala, ometače i senzore dizajnirane za prenos podataka sa bojnog polja analitičarima na udaljenim lokacijama.
Pre rata u Ukrajini, nemačka vojska je teško uspevala da ubedi komercijalne kompanije da joj isporuče takve sisteme, izjavio je Patrik Ješke, rukovodilac centra za sajber-inovacije u Bundesveru.
(Tanjug)
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