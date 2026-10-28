Svet

OGLASIO SE ZELENSKI NAKON SASTANKA SA JETENOM: Holandija će obezbediti dodatnih pola milijardi evra vojne pomoći

В.Н.

28. 10. 2026. u 18:44

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HOLANDIJA će Ukrajini obezbediti dodatnih 500 miliona evra vojne pomoći, uključujući PVO sisteme i dronove, saopštio je holandski premijer Rob Jeten tokom zajedničke konferencije za novinare sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim.

ОГЛАСИО СЕ ЗЕЛЕНСКИ НАКОН САСТАНКА СА ЈЕТЕНОМ: Холандија ће обезбедити додатних пола милијарди евра војне помоћи

foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zelenski je rekao da će paket uključivati kapacitete za suzbijanje napada ruskih balističkih raketa, na koje se Moskva sve više oslanja tokom rata. On je naglasio da Sjedinjene Američke Države poseduju potrebne presretače i da postojeći programi pomoći moraju nastaviti sa radom bez kašnjenja u isporukama, prenosi UATV.

Jeten je izjavio da bi kupovina ruskih energenata bila ozbiljna greška, tvrdeći da Rusija gubi rat na bojnom polju i da njena ekonomija slabi pod sankcijama.

Dodao je da evropski lideri ne planiraju da nastave sa kupovinom ruskog gasa u narednim godinama i da će se pritisak sankcija nastaviti ukoliko Moskva odbije da okonča rat.

Zelenski je takođe rekao da Ukrajina očekuje novu rundu trojnih pregovora u kojima će učestvovati Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija između 6. i 10. novembra. Sastanak je planiran u Abu Dabiju, iako bi se lokacija mogla promeniti zbog situacije na Bliskom istoku. Kijev se nada da će sačuvati predložene datume i obezbediti učešće SAD nakon američkih izbora. Konačni termini će takođe zavisiti od Rusije, koja je ranije oklevala da podrži ovaj format.

Očekuje se da će se predloženi razgovori fokusirati na prekid vatre koji bi obuhvatio energetsku infrastrukturu i pomorske aktivnosti, razmenu ratnih zarobljenika, oslobađanje privedenih civila i povratak ukrajinske dece.

Zelenski je naglasio da se o okončanju rata, rešavanju teritorijalnih pitanja i uspostavljanju bezbednosnih garancija može razgovarati samo na nivou državnih lidera.

(UAWire)

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