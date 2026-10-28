VUK NAPAO DEVOJČICU: Jeziva nesreća u nemačkom zoološkom vrtu, već im bežale životinje
OSMOGODIŠNjE dete povređeno je kada ga je napao vuk u Zoološkom vrtu u nemačkoj pokrajini Brandenburg, saopštila je policija.
Devojčica je prebačena u bolnicu helikopterom Hitne pomoći, a u trenutku napada pored nje je bilo još dvoje dece i jedna osoba zaposlena u Zoološkom vrtu, preneo je Špigl.
Zoološki vrt, koji je u privatnom vlasništvu i nalazi se na oko 45 kilometara južno od Berlina, privremeno je zatvoren.
Na sajtu te ustanove piše da u tom zoološkom vrtu između ostalog žive mrki medvedi, risovi, sivi i polarni vukovi.
Tokom 2016. godine iz tog zoološkog vrta pobegla su dva lava nakon čega je usledila velika policijska akcija.
(Telegraf)
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