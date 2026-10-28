VUK NAPAO DEVOJČICU: Jeziva nesreća u nemačkom zoološkom vrtu, već im bežale životinje

OSMOGODIŠNjE dete povređeno je kada ga je napao vuk u Zoološkom vrtu u nemačkoj pokrajini Brandenburg, saopštila je policija.

Foto: /X/ @de_rt_com

Devojčica je prebačena u bolnicu helikopterom Hitne pomoći, a u trenutku napada pored nje je bilo još dvoje dece i jedna osoba zaposlena u Zoološkom vrtu, preneo je Špigl.

Zoološki vrt, koji je u privatnom vlasništvu i nalazi se na oko 45 kilometara južno od Berlina, privremeno je zatvoren.

Child 'is mauled by wolf' at German wildlife park https://t.co/3KEj0wCZ09 — Daily Mail (@DailyMail) October 28, 2026

Na sajtu te ustanove piše da u tom zoološkom vrtu između ostalog žive mrki medvedi, risovi, sivi i polarni vukovi.

Tokom 2016. godine iz tog zoološkog vrta pobegla su dva lava nakon čega je usledila velika policijska akcija.

(Telegraf)