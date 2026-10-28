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VUK NAPAO DEVOJČICU: Jeziva nesreća u nemačkom zoološkom vrtu, već im bežale životinje

JM

28. 10. 2026. u 16:30

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OSMOGODIŠNjE dete povređeno je kada ga je napao vuk u Zoološkom vrtu u nemačkoj pokrajini Brandenburg, saopštila je policija.

ВУК НАПАО ДЕВОЈЧИЦУ: Језива несрећа у немачком зоолошком врту, већ им бежале животиње

Foto: /X/ @de_rt_com

Devojčica je prebačena u bolnicu helikopterom Hitne pomoći, a u trenutku napada pored nje je bilo još dvoje dece i jedna osoba zaposlena u Zoološkom vrtu, preneo je Špigl.

Zoološki vrt, koji je u privatnom vlasništvu i nalazi se na oko 45 kilometara južno od Berlina, privremeno je zatvoren.

Na sajtu te ustanove piše da u tom zoološkom vrtu između ostalog žive mrki medvedi, risovi, sivi i polarni vukovi.

Tokom 2016. godine iz tog zoološkog vrta pobegla su dva lava nakon čega je usledila velika policijska akcija.

(Telegraf)

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