"EVROPA JURI PRAVO U PROPAST, I TO NA KROVU!" Putinov specijalac ismejao politiku Zapada snimkom iz NASKAR trke (VIDEO)
SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev uporedio je politiku evropskih zemalja sa načinom na koji trkački automobili završavaju trke NASKAR-a.
Dmitrijev je objavio snimak trke NASKAR kup serije, na kojem jedan od automobila prolazi kroz cilj prevrnut na krov.
- Evropske zemlje koje trpe posledice sopstvene politike moraju da pronađu način da okončaju svoju pogrešnu politiku (baš kao što oštećeni automobili NASKAR-a ovde prolaze kroz cilj) - naveo je Dmitrijev.
Uz objavu je priložio i odlomak intervjua ruskog predsednika Vladimira Putina u kojem je ruski lider ocenio da su pokušaji da se Rusija optuži za nemire u Evropi preterani.
Putin je 25. oktobra izjavio da je svim građanima Evrope jasno da Rusija nema nikakve veze sa organizovanjem protesta u evropskim zemljama.
(Sputnjik)
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