SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev uporedio je politiku evropskih zemalja sa načinom na koji trkački automobili završavaju trke NASKAR-a.

foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Dmitrijev je objavio snimak trke NASKAR kup serije, na kojem jedan od automobila prolazi kroz cilj prevrnut na krov.

- Evropske zemlje koje trpe posledice sopstvene politike moraju da pronađu način da okončaju svoju pogrešnu politiku (baš kao što oštećeni automobili NASKAR-a ovde prolaze kroz cilj) - naveo je Dmitrijev.

Hurting European countries need to find a way to FINISH their wrong policies (just like hurt NASCAR cars finish here). https://t.co/czQ4UMqWpg — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 28, 2026

Uz objavu je priložio i odlomak intervjua ruskog predsednika Vladimira Putina u kojem je ruski lider ocenio da su pokušaji da se Rusija optuži za nemire u Evropi preterani.

Putin je 25. oktobra izjavio da je svim građanima Evrope jasno da Rusija nema nikakve veze sa organizovanjem protesta u evropskim zemljama.

(Sputnjik)

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