Svet

"EVROPA JURI PRAVO U PROPAST, I TO NA KROVU!" Putinov specijalac ismejao politiku Zapada snimkom iz NASKAR trke (VIDEO)

P. Đurđević

28. 10. 2026. u 14:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev uporedio je politiku evropskih zemalja sa načinom na koji trkački automobili završavaju trke NASKAR-a.

ЕВРОПА ЈУРИ ПРАВО У ПРОПАСТ, И ТО НА КРОВУ! Путинов специјалац исмејао политику Запада снимком из НАСКАР трке (ВИДЕО)

foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Dmitrijev je objavio snimak trke NASKAR kup serije, na kojem jedan od automobila prolazi kroz cilj prevrnut na krov.

- Evropske zemlje koje trpe posledice sopstvene politike moraju da pronađu način da okončaju svoju pogrešnu politiku (baš kao što oštećeni automobili NASKAR-a ovde prolaze kroz cilj) - naveo je Dmitrijev.

Uz objavu je priložio i odlomak intervjua ruskog predsednika Vladimira Putina u kojem je ruski lider ocenio da su pokušaji da se Rusija optuži za nemire u Evropi preterani.

Putin je 25. oktobra izjavio da je svim građanima Evrope jasno da Rusija nema nikakve veze sa organizovanjem protesta u evropskim zemljama.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOMAK MI JE BIO PUN KRVI: Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe