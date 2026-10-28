MULTIPOLARNI SVET POSTAJE REALNOST Oglasio se Putin: "Ovo je nepovratni trend"

PREDSEDNIK Rusije, Vladimir Putin, na plenarnoj sednici Ekonomskog i humanitarnog foruma Rusija-Afrika istakao je posebnu ulogu BRIKS-a u savremenom svetu.

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Pravedniji svet, u kojem se čuje glas većine, dolazi na mesto unipolarnog svetskog poretka, izjavio je predsednik Rusije, Vladimir Putin na plenarnoj sednici Ekonomskog i humanitarnog foruma Rusija-Afrika u Moskvi.

- Multipolarni svet zaista postaje realnost. Ta tendencija je nepovratna. Epoha u kojoj je sudbine čitavih kontinenata određivao uski blok država nepovratno prolazi. Zamenjuje je pravedniji svet u kome se moraju čuti glasovi svih zemalja učesnica u međunarodnim odnosima - rekao je Putin.

Ipak, napomenuo je da formiranje multipolarnog poretka ne teče lako.

Putin je istakao posebnu ulogu BRIKS-a u savremenom svetu.

Tokom proteklih pet godina, zemlje BRIKS-a su proizvele više od 40 odsto globalnog BDP-a, dok je doprinos zemalja G7 bio manji od 30 odsto, istakao je Vladimir Putin.

Afričke ponovo primoravaju na dužničko ropstvo i da prihvate represivne uslove, primetio je Putin.

Novo buđenje Afrike je u toku, ocenio je ruski lider.

Rusija se dosledno zalaže za snažniju ulogu Afrike u međunarodnim razvojnim institucijama, pre svega MMF-u i Svetskoj banci, podsetio je Putin.

Predsednik je naglasio da je reforma ovih organizacija odavno potrebna.

Osvrnuo se i na to da je u svetu došlo do velikog napretka u digitalizaciji, a da je tehnološki suverenitet izuzetno važan u sajber bezbednosti i čuvanju podataka.

- Rusija odavno ide putem jačanja tehnološkog suvereniteta. Može se reći da smo ostvarili impresivne rezultate - istakao je lider.

- Rusija ima kompletan lanac za stvaranje generativnih modela velikih razmera - izjavio je Putin i naglasio da država čvrsto drži vodeću poziciju u tehnološkoj trci, a da konkurenti treba da je sustignu u nekim oblastima.

Napomenuo je da strane po tradiciji počinju forum plenarnom sednicom.

Program je, kao i uvek, sadržajan, uključiće diskusije o saradnji u tehnologijama, digitalizaciji, saradnji u nuklearnoj energiji i brojnim drugim temama, najavio je Putin.

Posebna pažnja biće posvećena humanitarnoj sferi, obrazovanju i saradnji mladih.

(RT Balkan)

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