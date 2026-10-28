TENZIJE U FRANCUSKOJ RASTU: Evo šta se sprema za 31. oktobar

FRANCUSKA levičarska stranka "Nepokorena Francuska", pozvala je danas na nastavak protesta srednjoškolaca uprkos apelu vlade da se učenici vrate u školske klupe.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

- Protesti prestaju kada se zahtevi ispune. Organizacije studenata pozivaju na proteste u subotu i mi ćemo biti tamo - izjavila je danas predsednica poslaničke grupe LFI u francuskoj Nacionalnoj skupštini, Matild Pano, prenose mediji.

Posle višenedeljne mobilizacije, francuski ministar prosvete, Eduar Žefre, pozvao je juče na povratak učenika u učionice.

- Nije na ministru da o tome odlučuje - rekla je Pano.

Posle višenedeljnih protesta, vlada je ponudila odgovore na zahteve srednjoškolaca i studenata, ali oni nisu u potpunosti ubedili mlade, koji i dalje pozivaju na mobilizaciju u subotu, 31. oktobra.

U međuvremenu, Služba za koordinaciju pokreta "Žuti prsluci" i Generalna sindikalna konfederacija, podnele su pariskoj policiji rutu protesta planiranih za 31. oktobar u Parizu, prenose mediji.

CGT nije saopštio koja je putanja u planu, ali su "Žuti prsluci" zatražili da se krene sa Trga Bastilje u 14 časova, a zatim da se do Trga Konkord, nedaleko od Nacionalne skupštine, stigne putanjom pored Opera Garnije i Velikih bulevara.

(Alo)

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