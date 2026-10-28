AMERIKA UPOZORAVA NA OPASNOST U ORMUZU: Rastu tenzije, Iran pojačao napade na brodove, a tankeri se suočavaju sa sve većim rizikom

AMERIČKA vojska saopštila je danas da plovila koja nemaju potrebu da se kreću između luka u Omanskom zalivu i Ormuskog moreuza treba da se drže podalje od tog plovnog puta pošto "tenzije u regionu rastu".

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- Zbog trenutne geopolitičke situacije, plovilima koja ne moraju da prolaze kroz ovo područje savetuje se da ostanu na bezbednoj udaljenosti kako bi izbegla nepotrebna kašnjenja na svom putovanju -navodi se u obaveštenju Komandnih pomorskih snaga SAD, preneo je Blumberg.

Dodaje se da plovila koja prolaze kroz ovo područje treba da uzmu u obzir da će vreme tranzita verovatno biti duže nego inače.

Blimberg piše da nije poznato štaa je podstaklo SAD da objavi upozozorenje. Američka vojska je poslednji put javno izdala slično obaveštenje sredinom jula, kada je započela blokadu iranskog brodarstva. ada je saopšteno da blokada neće ometati prolaz kroz Ormuz, iako brodovi treba da očekuju "ispitivanje u vezi sa svojim namerama".

Saobraćaj kroz moreuz funkcioniše poslednjih meseci, a tankeri za prevoz nafte najčešće prolaze tim putem.

Desetine tankera za sirovu naftu koji su spremni da preuzmu rizik pomogle su da se protok nafte iz Persijskog zaliva vrati na nivoe blizu onih pre izbijanja rata, dok je američka blokada svela iranski izvoz sirove nafte na nivo blizu nule.

Istovremeno, Iran je pojačao napade na brodove na ratni maksimum od skoro 30 napada u oktobru.

(Tanjug)