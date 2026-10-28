Ekonomija

FOND PIO SAOPŠTIO: Ovo je datum početka isplate oktobarskih penzija - zna se i kome prvo stiže novac

В. Н.

28. 10. 2026. u 15:42

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REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je danas da će isplata oktobarskih penzija početi 3. novembra kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

ФОНД ПИО САОПШТИО: Ово је датум почетка исплате октобарских пензија - зна се и коме прво стиже новац

Foto: AI generated/Gemini

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije će biti isplaćene 5. novembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata će biti 10. novembra na tekuće račune, a 9. novembra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za oktobar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. novembra.

(Tanjug)

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