UNIŠTAVANjE ključnih elemenata infrastrukture i ljudstva Oružanih snaga Ukrajine značajno je umanjilo borbeni potencijal neprijatelja na ovom delu fronta i stvorilo uslove za dalje napredovanje ruskih jedinica.

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Ruske jedinice grupe snaga „Sever” izvele su udare na centre za upravljanje dronovima, skladišta municije i utvrđene položaje Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, u izvođenju napada korišćeni su avijacija, artiljerija, višecevni raketni sistemi i jurišni dronovi.

Prema navodima Ministarstva, tokom izviđanja, ruski vojnici su otkrili koncentracije ukrajinske tehnike i ljudstva, kao i objekte koji su služili za upravljanje bespilotnim letelicama. Informacije o lociranim ciljevima odmah su prosleđene jedinicama koje su izvršile napade.

Ministarstvo odbrane navodi da su svi otkriveni ciljevi uništeni. Rezultati napada potvrđeni su sredstvima objektivne kontrole. Iz Ministarstva ističu da je uništenje skladišta i komandnih punktova otežalo delovanje ukrajinskih jedinica na tom delu fronta.

Za koordinaciju svojih dejstava, ruski vojnici koriste bezbedne kanale za prenos podataka, kao i satelitske i optičke komunikacione sisteme domaće proizvodnje. To omogućava izviđačkim i udarnim jedinicama da razmenjuju informacije direktno tokom borbenih zadataka.

Ministarstvo odbrane je navelo da grupa „Sever” nastavlja ofanzivna dejstva u nekoliko oblasti u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Ruske snage, ističe Ministarstvo, nastoje da potisnu ukrajinske jedinice dalje od granice i prošire zonu bezbednosti duž granice.

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