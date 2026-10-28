Svet

TRAGEDIJA: Leopard nasmrt izujedao čuvarku zoološkog vrta

Jelena Ždralić

28. 10. 2026. u 14:37

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ISKUSNA čuvarka zoološkog vrta u Holandiji preminula je nekoliko dana pošto je leopard napao u ograđenom prostoru, potvrdili su iz Safari parka.

ТРАГЕДИЈА: Леопард насмрт изуједао чуварку зоолошког врта

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Žena, koja je u parku Bikse Bergen radila punih 40 godina, brinula se o dva persijska leoparda u zatvorenom prostoru kada je jedan od njih napao 24. oktobra.

Zadobila je teške povrede glave i vrata i hitno je operisana, ali je tri dana posle napada saopšteno da je preminula.

Iz parka su rekli da će biti pokrenuta nezavisna istraga kako bi se utvrdile okolnosti ove tragedije.

Povodom njene smrti, iz Safari parka na jugu Holandije, rekli su da je čuvarka tamo započela karijeru sa 17 godina i da je, sa povremenim prekidima, u parku radila pune četiri decenije.

- Njena smrt duboko nas je pogodila i naše misli su uz njenu porodicu, prijatelje i najbliže - navodi se u saopštenju.

Dva leoparda su premeštena u zatvoreni prostor zbog loših vremenskih uslova.

Nije poznato šta se tačno dogodilo u ograđenom prostoru, jer tamo nema nadzornih kamera.

Lokalni informativni portal, objavio je da je čuvarka, uprkos povredama, uspela da obavesti kolege putem radio stanice.

U kritičnom stanju helikopterom je prebačena u bolnicu.

Portparol parka izjavio je za lokalni medij da su se leopardi ponašali prirodno i da neće biti eutanazirani, odnosno uspavani.

- Oni su predatori i to će i ostati - poručili su iz parka.

Uprava je najavila da će biti uređeno posebno memorijalno mesto na kojem će posetioci i zaposleni moći da odaju počast preminuloj čuvarki.

(Blic)

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