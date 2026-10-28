Svet

BROJ POGINULIH U SIRIJI PORASTAO NA OSAM: Oglasili se zdravstveni zvaničnici nakon jordanskog napada

Ј.О.С.

28. 10. 2026. u 15:35

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SIRIJSKE vlasti saopštile su da je broj poginulih u vazdušnim napadima na jugu zemlje porastao na osam dok Jordan navodi da su na meti bile terorističke organizacije nakon napada u grčkoj pravoslavnoj crkvi Sv. Đorđe u Jordanu.

БРОЈ ПОГИНУЛИХ У СИРИЈИ ПОРАСТАО НА ОСАМ: Огласили се здравствени званичници након јорданског напада

AP Photo/Ghaith Alsayed

Zdravstveni zvaničnici navode da su "bolnice u provinciji Dara primile osam žrtava, uključujući jednog starijeg čoveka i troje dece", uz još četvoro ranjenih, čime je uvećan prethodni bilans od petoro mrtvih, prenosi Tajms of Izrael.

Podsetimo, jordansko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je u ponedeljak izvelo vazdušne napade na naoružane grupe u Siriji u znak odmazde.

- Operacija je rezultirala ubistvom i ranjivanjem mnogih članova ovih terorističkih grupa i uništenjem određenog broja njihovih vozila - navodi se u saopštenju bez detalja o kojoj grupi je reč i na kojoj lokaciji. 

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