Svet

NEOČEKIVANI POZIV IZ HELSINKIJA: Putin razgovarao sa liderima Finske i Norveške

В. Н.

27. 10. 2026. u 11:10

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KABINET predsednika Finske saopštio je da su predsednik te zemlje Aleksander Stub i premijer Norveške Jonas Gar Stere u utorak razgovarali telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

НЕОЧЕКИВАНИ ПОЗИВ ИЗ ХЕЛСИНКИЈА: Путин разговарао са лидерима Финске и Норвешке

Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

- Predsednik Finske Aleksander Stub i premijer Norveške Jonas Gar Stere obavili su u utorak, 27. oktobra, u Helsinkiju telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom - navodi se u saopštenju kabineta finskog predsednika.

(Sputnjik)

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