NEOČEKIVANI POZIV IZ HELSINKIJA: Putin razgovarao sa liderima Finske i Norveške
KABINET predsednika Finske saopštio je da su predsednik te zemlje Aleksander Stub i premijer Norveške Jonas Gar Stere u utorak razgovarali telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
- Predsednik Finske Aleksander Stub i premijer Norveške Jonas Gar Stere obavili su u utorak, 27. oktobra, u Helsinkiju telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom - navodi se u saopštenju kabineta finskog predsednika.
(Sputnjik)
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