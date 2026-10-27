LAVROV OTKRIO VELIKI PLAN MOSKVE: Afrika treba da postane stub multipolarnog sveta

RUSIJA podržava neotuđivo pravo afričkih naroda da samostalno određuju puteve i modele sopstvenog razvoja, navodi se u poruci ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova organizatorima i učesnicima međunarodne konferencije "Duhovni mostovi: Rusija i Afrika. Dijalog u ime mira i stvaralaštva".

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

- Rusija je zainteresovana za to da afrički kontinent postane jedan od uticajnih centara multipolarnog sveta. Čvrsto podržava neotuđivo pravo afričkih naroda da samostalno određuju puteve i modele sopstvenog razvoja - istakao je on.

Kako je napomenuo šef ruske diplomatije, rusko-afrička saradnja danas ima strateški karakter i obuhvata širok spektar pitanja, od politike i ekonomije do obrazovanja i kulture.

- Njenom daljem jačanju nesumnjivo će doprineti treći samit Rusija–Afrika, koji sutra počinje u Moskvi. Doprinos razvoju humanitarne dimenzije našeg partnerstva, jačanju poverenja i međusobnog razumevanja među narodima treba da pruži i vaš skup, koji je okupio istaknute predstavnike verskih, naučnih i ekspertskih krugova, kao i šire javnosti - podvukao je Lavrov.

Poručio je da je siguran da će diskusije proteći u konstruktivnom duhu, doprineti širenju međureligijskog i međucivilizacijskog dijaloga i daljem razvoju potencijala javne diplomatije.

(RT Balkan)

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