IMA MRTVIH U STRAVIČNOM NALETU TORNADA: Pojavili se snimci razornog nevremena, strahuje se da najgore tek sledi (VIDEO)
ČETIRI građevinska radnika su poginula, a jedan je povređen u tornadu koji je zahvatio tursko odmaralište Antalija, saopštile su lokalne vlasti.
- Tokom noći, tornado je zahvatio dva kontejnera u koje su smešteni građevinski radnici u oblasti Kepez - navodi se u saopštenju.
Meteorološke službe objavile su juče upozorenje za Antaliju na poplave i olujno nevreme.
Prema navodima meteorologa, jaka kiša prestaće u petak, 30. oktobra, a sutradan će ponovo nastaviti da pada.
(Telegraf.rs)
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