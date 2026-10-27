IMA MRTVIH U STRAVIČNOM NALETU TORNADA: Pojavili se snimci razornog nevremena, strahuje se da najgore tek sledi (VIDEO)

ČETIRI građevinska radnika su poginula, a jedan je povređen u tornadu koji je zahvatio tursko odmaralište Antalija, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Printskrin Fejsbuk Filmore India

- Tokom noći, tornado je zahvatio dva kontejnera u koje su smešteni građevinski radnici u oblasti Kepez - navodi se u saopštenju.

Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı Antalya Valisi Hulusi Şahin: — Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler — Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi — Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız —Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) October 26, 2026

Meteorološke službe objavile su juče upozorenje za Antaliju na poplave i olujno nevreme.

Prema navodima meteorologa, jaka kiša prestaće u petak, 30. oktobra, a sutradan će ponovo nastaviti da pada.

(Telegraf.rs)

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