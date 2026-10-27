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IMA MRTVIH U STRAVIČNOM NALETU TORNADA: Pojavili se snimci razornog nevremena, strahuje se da najgore tek sledi (VIDEO)

В.Н.

27. 10. 2026. u 09:56

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ČETIRI građevinska radnika su poginula, a jedan je povređen u tornadu koji je zahvatio tursko odmaralište Antalija, saopštile su lokalne vlasti.

ИМА МРТВИХ У СТРАВИЧНОМ НАЛЕТУ ТОРНАДА: Појавили се снимци разорног невремена, страхује се да најгоре тек следи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Fejsbuk Filmore India

- Tokom noći, tornado je zahvatio dva kontejnera u koje su smešteni građevinski radnici u oblasti Kepez - navodi se u saopštenju.

Meteorološke službe objavile su juče upozorenje za Antaliju na poplave i olujno nevreme.

Prema navodima meteorologa, jaka kiša prestaće u petak, 30. oktobra, a sutradan će ponovo nastaviti da pada.

(Telegraf.rs)

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