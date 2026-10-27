TENZIJE SVE VEĆE: Eskalacija odnosa između Južne Koreje i Ukrajine, Seul doneo novu odluku

MINISTAR spoljnih poslova Južne Koreje Čo Hjun izjavio je danas da je ta zemlja povukla osam diplomatskih službenika iz Ukrajine, usled spora nastalog nakon što je Kijev obelodanio prebacivanje dvojice severnokorejskih ratnih zarobljenika.

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

Čo je rekao da, uprkos delimičnom povlačenju, nastavlja komunikaciju sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova kako bi se problem rešio, prenosi Jonhap.

Južna Koreja je ranije ovog meseca opozvala svog ambasadora u Ukrajini Park Ki-čanga, i donela odluku o povlačenju dela osoblja ambasade, navodeći kao razloge izostanak koraka Kijeva ka rešavanju spora, kao i konstantnu pretnju od ruskih vazdušnih udara.

- Do sada je povučeno osam osoba - rekao je Čo, dodajući da je povlačenje bilo neizbežno s obzirom na to da Ukrajina nije adekvatno pristupila rešavanju ovog pitanja.

Južna Koreja je zatražila zvanično objašnjenje, izvinjenje i garancije da se ovakva situacija neće ponoviti, nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, tokom obracćanja Generalnoj skupštini UN u septembru, javno obelodanio prebacivanje dvojice severnokorejskih vojnika u Južnu Koreju.

Njegov kabinet je tada negirao postojanje dogovora o poverljivosti ovog slučaja, iako Seul tvrdi da su se obe strane od samog početka dogovorile da prebacivanje ostane tajna, kako bi se zaštitili vojnici i njihove porodice koje su ostale u Severnoj Koreji.

Uprkos povlačenju, Čo je naveo da je ključno osoblje ostalo u Ukrajini i da čini sve što je u njihovoj moći da zaštite južnokorejske državljane u uslovima neprestanih ruskih napada.

Na pitanje da li bi spor mogao da eskalira do tačke koja bi ugrozila diplomatske odnose sa Kijevom, Čo je odgovorio da bi do toga moglo doći ukoliko tenzije nastave da rastu.

- Nastavljam komunikaciju sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova kako bismo što pre rešili ovaj problem - rekao je on.

Ministar je takođe naglasio da šira podrška Južne Koreje Ukrajini ostaje nepromenjena, ističući da Seul nastavlja da učestvuje na konferencijama o obnovi Ukrajine, pruža humanitarnu pomoć i učestvuje u međunarodnim naporima usmerenim na okončanje rata.

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