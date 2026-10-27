„POSLEDICE ĆE OSETITI SVI!“ Putin se saglasio sa Pezeškijanom: Sankcije u energetici su pogubne
VEŠTAČKE prepreke za izvoz energetskih resursa iz Irana koje su stvorile Sjedinjene Države ugrožavaju celu globalnu ekonomiju, izjavio je iranski predsednik Masud Pezeškijan na Forumu zemalja izvoznica gasa u Moskvi.
- Postupci Vašingtona u Persijskom zalivu izazivaju cenovne šokove i potkopavaju globalni ekonomski rast - naglasio je predsednik Islamske Republike.
Praksa ekonomskog terorizma u obliku pomorske i vazdušne blokade protiv Irana, kao i pritiskanje suverenih država da se pridržavaju blokade, predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, što destabilizuje međunarodno energetsko tržište dodao je Pezeškijan.
Prema njegovim rečima, Forum se održava u uslovima kada složene političke promene pred globalnu energetsku bezbednost stavljaju nove, neviđene izazove.
- Oružana agresija SAD i cionističkog režima protiv Islamske Republike Iran, pokrenuta u dve etape, usred političkih pregovora, postala je jedan od najtužnijih i najopasnijih aktova usmerenih protiv međunarodne bezbednosti - istakao je Pezeškijan.
Putin se saglasio sa iranskim predsednikom da energetske sankcije vode do "izuzetno štetnih posledica za sve".
Takođe je istakao doprinos bivšeg iranskog lidera ajatolaha Alija Hamneija saradnji između zemalja izvoznica gasa.
- Naravno, s pravom ste podsetili na ulogu bivšeg duhovnog vođe iranskog naroda, ajatolaha Hamneija, koji je zaista bio aktivan učesnik u stvaranju našeg foruma. I mi se s pravom i sa zahvalnošću toga sećamo - rekao je Putin na plenarnoj sednici.
(RT Balkan)
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