DRAMA NA GRANICI RUSIJE: Nemački helikopter preleteo na svega nekoliko kilometara
HELIKOPTER nemačkog ratnog vazduhoplovstva preleteo je na svega nekoliko kilometara od granice Rusije i Estonije, pišu danas RIA Novosti.
Prema podacima o letu, helikopter nepoznatog tipa sa pozivnim znakom GAF661 poleteo je sa aerodroma "Lenart Meri" u Talinu i uputio se ka istoku u pravcu estonskog grada Narva.
U neposrednoj blizini ruske granice, vazduhoplov je znatno smanjio visinu i okrenuo se, uputivši se ka zapadu, a potom i ka jugozapadu.
Prema stanju u 15.01 po moskovskom vremenu, helikopter drži kurs ka jugu, prelećući blizu Čudskog jezera koje se nalazi na granici Rusije i Estonije.
Rusija poslednjih godina ukazuje na aktivnost NATO-a na svojim zapadnim granicama, piše taj medij navodeći da su ruske vlasti u više navrata izražavale zabrinutost zbog nagomilavanja snaga ovog bloka u Evropi.
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