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DRAMA NA GRANICI RUSIJE: Nemački helikopter preleteo na svega nekoliko kilometara

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27. 10. 2026. u 15:16

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HELIKOPTER nemačkog ratnog vazduhoplovstva preleteo je na svega nekoliko kilometara od granice Rusije i Estonije, pišu danas RIA Novosti.

ДРАМА НА ГРАНИЦИ РУСИЈЕ: Немачки хеликоптер прелетео на свега неколико километара

Ardan Fuessmann / imago stock&people / Profimedia

Prema podacima o letu, helikopter nepoznatog tipa sa pozivnim znakom GAF661 poleteo je sa aerodroma "Lenart Meri" u Talinu i uputio se ka istoku u pravcu estonskog grada Narva.

U neposrednoj blizini ruske granice, vazduhoplov je znatno smanjio visinu i okrenuo se, uputivši se ka zapadu, a potom i ka jugozapadu.

Prema stanju u 15.01 po moskovskom vremenu, helikopter drži kurs ka jugu, prelećući blizu Čudskog jezera koje se nalazi na granici Rusije i Estonije.

Rusija poslednjih godina ukazuje na aktivnost NATO-a na svojim zapadnim granicama, piše taj medij navodeći da su ruske vlasti u više navrata izražavale zabrinutost zbog nagomilavanja snaga ovog bloka u Evropi.

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