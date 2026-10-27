ALJOŠKI POD PRIMIRJEM, RUSKA VOJSKA ČISTI PRILAZE: Peskov otkrio najnovije detalje

DO SADA nije bilo izveštaja o kršenju primirja u gradu Aljoški, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

- Naš Generalštab je objavio da je (primirje) stupilo na snagu u 4.00 ujutru. Za sada nije bilo prijava o kršenjima - rekao je Peskov novinarima.

On je poručio da će sve informacije o detaljima humanitarne operacije u ovom gradu doći od vojske.

Osim toga, Peskov je naveo da datum za moguće trilateralne razgovore o Ukrajini u Abu Dabiju još nije definisan.

O uvođenju režima prekida vatre ranije je govorio načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.

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Ukrajina je podržala ovu inicijativu. Od tada pripadnici jedinica grupe trupa "Dnjepar" sprovode inženjersko izviđanje i čiste glavne prilazne puteve ka gradu Aljoški od eksplozivnih sredstava i mina-zamki. Za nedelju dana neutralisali su više od 300 takvih naprava.

Jana Lantratova, komesar za ljudska prava u Rusiji, izjavila je da su glavni ciljevi humanitarne operacije dopremanje konvoja sa hranom, lekovima i drugim neophodnim potrepštinama, kao i evakuacija ljudi koji dobrovoljno odluče da napuste grad.

(RT Balkan)

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